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Ferrol

El Casino Ferrolano inaugurará el miércoles una exposición con cuadros de 37 artistas de la SAF

La muestra estará dedicada al paisaje gallego y contará con pintores como Pedro Rascado, Inés Sicre o Pilar Criado

Redacción Ferrol
04/10/2026 20:16
Sol Lamas exposición en cafe Boralino
Los asistentes podrán disfrutar de la pintura de autoras como Sol Lamas
Jorge Meis
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El Casino Ferrolano continúa su programación cultural con una nueva propuesta para los amantes de la pintura. Se trata de ‘El Paisaje Gallego’, una exposición monográfica que incluirá obras de hasta 37 autores, todos ellos pertenecientes a la Sociedad Artística Ferrolana.

Tal y como sugiere su título, la muestra colectiva pretende recopilar los trabajos de los artistas participantes, en los que se podrán contemplar diferentes rincones para poner en valor el potencial paisajístico de la comunidad autónoma.

La cita comenzará a las 19.30 horas e incluirá un cóctel para los asistentes

Concretamente, los pintores que forman parte de la exposición son: Ángela Vilariño, Antonio García, Beba Pereira, Carín Sanz, Carlos Barcón, Carolina Fernández, Chechela García, Enrique Cubeiro, Esther Piñán, Eva Bergantiños, Fina Porta, Inés Sicre, Jesús Vázquez, José Manuel Pereiro, Juan Rodríguez Soto, Katy Martín, Lola Álvarez, Maite Pereira, Manoly Miraz, Manuel Amor, María Isabel Rodríguez-Trelles, Natalia Lema, Manuel Carballeira, Mariluz Ruiz, Maribel Cabana, Pacucha Muiños, Marielvi Míguez, Manuel Couce Pereiro, Mariluz Ruiz, Paloma Díaz-Castroverde, Pedro Rascado, Pilar Alves, Ricardo Salutregui, Saila Chao, Pilar Criado, Sol Lamas y Sarah Bronwen Griffith.

Finalmente, la Sociedad Artística Ferrolana –compuesta por más de medio millar de miembros– espera que el público disfrute de la riqueza cromática con la que contará ‘Paisaje Gallego’. Asimismo, la organización informa de que la muestra permanecerá en las instalaciones del Casino Ferrolano hasta el próximo sábado día 31 de octubre.

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