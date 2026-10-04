Bricarmos montou a cuarta festa do ‘Dia da criança galegofalante’ en Ferrol con Antón Cortizas de padriño
O encontro celébrase anualmente no centro cívico de Canido
O centro cívico de Canido acolleu onte, sábado 3, por cuarto ano, a celebración do ‘Dia da criança galegofalante’ que organiza Brincarmos, o colectivo de familias da asociación cultural Artábria, co obxectivo de garantir o dereito das nenas e nenos a medrar e socializar empregando a súa lingua con normalidade.
Nesta edición o pregoeiro foi o escritor Antón Cortizas, que ocupou o mesmo posto que xa tiveron Paula Carballeira, Ánxela Loureiro e Sabela Díaz, unha elección que constitúe “um reconhecimento à sua extensa trajetória ao serviço da infância, da língua galega, da educação e da recuperação do património cultural imaterial”, que inclúe a tradución de diversas obras, entre os seus máis de 30 títulos, a outras linguas como o castelán, catalán, vasco, grego ou italiano.
Actividades
O pregón serviu de sobremesa a unha xornada completa que comezou cun obradoiro de construción de instrumentos a cargo de Emilio Romero Fabal e unha sesión vermú de Catropea. A festa foise animando despois co protagonismo dos nenos e nenas no festival de micro aberto infantil, que continuou coas actuacións de Gael Ares, novísimo músico de Fene; Dani García, mago de Neda con máis de 15 anos de percorrido, e MJ Pérez, gañadora dun Martín Códax.