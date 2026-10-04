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Diario de Ferrol

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Festa da lingua

Bricarmos montou a cuarta festa do ‘Dia da criança galegofalante’ en Ferrol con Antón Cortizas de padriño

O encontro celébrase anualmente no centro cívico de Canido

Redacción Ferrol
04/10/2026 05:00
Centro Cívico Canido
Centro Cívico Canido
Jorge Meis
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O centro cívico de Canido acolleu onte, sábado 3, por cuarto ano, a celebración do ‘Dia da criança galegofalante’ que organiza Brincarmos, o colectivo de familias da asociación cultural Artábria, co obxectivo de garantir o dereito das nenas e nenos a medrar e socializar empregando a súa lingua con normalidade.

Nesta edición o pregoeiro foi o escritor Antón Cortizas, que ocupou o mesmo posto que xa tiveron Paula Carballeira, Ánxela Loureiro e Sabela Díaz, unha elección que constitúe “um reconhecimento à sua extensa trajetória ao serviço da infância, da língua galega, da educação e da recuperação do património cultural imaterial”, que inclúe a tradución de diversas obras, entre os seus máis de 30 títulos, a outras linguas como o castelán, catalán, vasco, grego ou italiano.

Actividades

O pregón serviu de sobremesa a unha xornada completa que comezou cun obradoiro de construción de instrumentos a cargo de Emilio Romero Fabal e unha sesión vermú de Catropea. A festa foise animando despois co protagonismo dos nenos e nenas no festival de micro aberto infantil, que continuou coas actuacións de Gael Ares, novísimo músico de Fene; Dani García, mago de Neda con máis de 15 anos de percorrido, e MJ Pérez, gañadora dun Martín Códax.

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