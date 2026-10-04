Amadores de Caranza e Neda pechan o cartel do Teatro con G 2026 no Jofre
Este mes de outubro desenvolveranse as derradeiras representacións: cinco obras en catro días
O martes 6 retómanse no teatro Jofre as representacións para centros educativos do programa Teatro con G, que este ano estreou unha nova edición no mes de abril. Despois das últimas obras que tiveron lugar en xuño, o cartel continúa con catro datas máis antes de despedir esta edición da man das compañías amadoras Tixuca, do IES Ricardo Carvalho Calero de Caranza, e do IES Fernando Esquío de Neda.
Trifásico Teatro será a encargada dos dous primeiros encontros, este martes e mércores, con obras dirixidas a públicos distintos. Por unha banda comezará con ‘Pimba e Lolo’, para Educación Infantil, e por outro lado levará a escena ‘Vento Metal’, para alumnado de ESO, Bacharelato e ciclos.
A próxima semana, ‘Nana para un soldado’ será a peza que representará Teatro dos Ghazafelhos, en dous pases diferentes, para estudantado de Infantil e de Primaria. O ciclo pechará o martes 20 con ‘Picnic’, a cargo de Tixuca, e ‘O Principiño’, do Esquío, con público de ESO, Bacharelato e ciclos formativos.
Esta iniciativa está organizada pola Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística en colaboración co Concello de Ferrol.