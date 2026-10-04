Agotadas todas las plazas para las visitas guiadas de la Semana do Patrimonio Invisible

Visita a la Casa Antón en una edición anterior de la iniciativa Jorge Meis

En apenas unas horas se agotaron todas las plazas disponibles –un total de 655– para participar en las 41 visitas guiadas que el Concello, a través del área de Turismo que dirige Maica García, organiza con motivo de la celebración de la Semana do Patrimonio Invisible, que se desarrollará entre este lunes, día 5, y el viernes.

No obstante, se ha creado una lista de espera en la misma página web de inscripción –patrimonioinvisible.gal– por si alguna de las personas inscritas previamente decide finalmente no asistir.

La iniciativa, que por primera vez desde que se puso en marcha se realizará dos veces en el mismo año –la anterior fue en febrero–, ofrece visitas a diez lugares que por diferentes motivos, generalmente por no estar abiertos al público o tener un acceso restringido, son poco conocidos por la ciudadanía. Se trata, por ejemplo, de la iglesia de Dolores y la concatedral de San Julián, en las que se podrán visitar las torres; la antigua sede de El Correo Gallego, adquirida recientemente por el Concello para crear el Museo del Modernismo; la Casa Antón; el colegio Compañía de María; la sala de Armas del Arsenal; el Baluarte del Infante y el faro de Cabo Prior. Todas las visitas tienen un carácter gratuito.