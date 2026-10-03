Tangomango y DjMil, este mes en Ferrol dentro del ciclo ‘Ducia e Pico’

La banda viguesa Tangomango actuará con el compostelano en la sala La Room Cedida

‘Ducia e Pico’, el ciclo que impulsa Luneda Producións, retoma este sábado 3 su programación en la Rebullón de Mos con un concierto de Cantometrics en el que a la música en directo se sumarán los ingredientes de la videocreación y los diarios de la fotográfa estadounidense Ruth Matilda Anderson. Solo habrá otros dos encuentros a lo largo de este mes y uno de ellos tendrá lugar en la sala La Room de Ferrol, el escenario elegido para despedir la agenda de octubre.

Después del espectáculo audiovisual inaugural, titulado ‘Efémeras’, y de que Anxo Araújo actúe en la Krazzy Kray de Cambados el domingo 25, le llegará el turno al espacio ferrolano. El sábado 31, en la sala de la calle del Sol, tendrá lugar el primer doble concierto de este ciclo.

Por una parte actuará la banda de funk Tangomango, marcada por mezclar géneros como el soul, la psicodelia y groove clásico, pero sobre todo por hacer de sus directos un potente y bailable espectáculo, una experiencia colectiva. El grupo lanzó el año pasado su primer álbum homónimo, un disco compuesto por nueve temas que los posicionan como uno de los proyectos emergentes más destacados en el género en Galicia.

Ese mismo día también se pondrá en cabina DjMil, un artista que casará a la perfección con Tangomango por su especial predilección por el funk, además de por otros estilos como la música disco o el rap. Las competiciones de DJ le vieron nacer como artista y, sin dejar de lado el sector, se fue abriendo camino en salas de toda España, Reino Unido y Portugal, destacando este año su sesión en San Antón de Corveiro durante el eclipse, en el festival Jazz de Ría. Dejando a un lado su proyecto en solitario, también se integra en otras formaciones y, sobre todo ,es conocido como productor de nombres tan destacados como los de Tanxugueiras, Dios Ke Te Crew o MoYah.

Más conciertos

Pero el vínculo con Ferrolterra no termina aquí, ya que las citas incluirán también a artistas de la zona y alcanzarán otra sala de la comarca, la Guión Clube de Pontedeume, a donde se llevarán dos conciertos diferentes el próximo año.

El día 24 de abril se proyectará desde el escenario eumés la voz mística y luminosa de Leticia Rey, que mezcla sonoridades del jazz con los géneros indie y folk, mientras que el 22 de mayo actuará la formación tradicional Tres Pesos.

Estas son las únicas propuestas previstas para 2027 dentro del ciclo ‘Ducia e Pico’, además del doble concierto que ofrecerán, el 12 de marzo, las formaciones Brúa y Böj. Esta última es una de las bandas más destacadas de la comarca, con una trayectoria incluso internacional.