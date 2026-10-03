La mirada del fotógrafo José Suárez, en dieciséis paneles en el Cantón

Esta exposición permanecerá en Ferrol hasta el lunes 19, antes de seguir la itinerancia por Galicia Cedida

Las cuatro nuevas estructuras situadas en la plaza de la Constitución de Ferrol, en el Cantón, dan a conocer la obra de un fotógrafo gallego de proyección internacional, José Suárez, uno de los más destacados del siglo XX. Quien no lo conozca y se acerque a esta exposición, que fue inaugurada este viernes 2, descubrirá a un artista de la composición con una mirada marcadamente reflexiva y vanguardista, que se relacionó en los mismos círculos intelectuales que otros grandes nombres de la cultura como Unamuno, Castelao, Luis Seoane o Alberti, entre otros.

El acto de apertura de esta muestra titulada ‘José Suárez, vida e obra’ contó con la participación del concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far; del vicepresidente de la Real Academia Galega de Belas Artes, Celestino García Braña; y del comisario, Xurxo Lobato.

Entre los contenidos de los 16 paneles en total de los que se compone la muestra se pueden encontrar registros de la relevancia del autor para otras grandes figuras del momento como era el escritor José Bergamín. Además, se incluyen fotografías tanto de su vida en el exilio, en Argentina, como de otros momentos relevantes en su carrera: la inauguración de la exposición pionera, en 1935, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid; la fotografía de Miguel de Unamuno, que García Braña caracterizó como “el retrato” del autor por excelencia; o el poema ilustrado que le dedicó Rafael Alberti al alaricano.

Así pues, la exposición conduce al visitante por paisajes muy distantes, entre los que destacan las escenas gallegas incluidas en una de sus obras más populares, la serie ‘Mariñeiros’, pero también otras imágenes que fueron capturadas en lugares tan diversos como La Pampa, Chile, Ibiza, Mojácar e incluso en Japón.

Día das Artes Galegas

La Academia organiza esta muestra itinerante, con la colaboración del Concello de Ferrol, para conmemorar la efeméride que empezó a celebrar la misma entidad en 2015. La fecha señalada corresponde a la jornada del 1 de abril, cuando el Mestre Mateo dirigió la colocación de los dinteles del Pórtico de la Gloria.