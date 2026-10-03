La actriz ferrolana Catuxa Leira enseña a liberar la voz en el Centro Cala de la calle Galiano

La actriz ferrolana Catuxa Leira Andrés Seara

El Centro Cala, localizado en la calle Galiano de Ferrol, acogerá un nuevo taller impartido por la actriz ferrolana Catuxa Leira, con papeles en producciones tan destacadas como la película ‘Run Baby Run’, en la que interpretó a la protagonista y fue candidata a los premios Goya. Sin embargo, en esta actividad, que tendrá lugar mañana domingo 4, de 10.00 a 14.00 horas, dejará a un lado su faceta interpretativa y se centrará en facilitar la liberación de la voz de las participantes.

Todavía quedan algunas plazas disponibles para participar en esta iniciativa, que se organiza con el objetivo de que las personas inscritas reconecten con la expresividad de su propia voz y, ya sea cantando, gritando o hablando, disfruten de escucharse a sí mismas y a las demás, en un contexto social en el que tradicionalmente se ha callado a las mujeres. Así, se animará a encontrar el auténtico sonido de cada una. Se puede reservar a través de las redes de la actriz (@catuxa_leira).