Hito en el CHUF: primera operación de prótesis biliar que se reabsorbe

Equipo de Radiología Intervencionista y Digestivo do CHUF que participó en la operación Cedida

El Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol –CHUF– alcanzó este verano un nuevo hito en su trayectoria asistencial con la realización de la primera intervención quirúrgica mixta para la colocación de una prótesis biliar reabsorbible. Se trata, como explica el Área Sanitaria, de una operación muy poco habitual –como mucho, diez casos al año en Galicia–, con una técnica que se emplea, recalca, en lesiones benignas pero complejas o de difícil acceso.

En este caso, apuntan fuentes del CHUF, el paciente padecía una estenosis benigna, es decir, un estrechamiento de la vía biliar. La novedad es que la zona se pudo ampliar de manera momentánea gracias a un stent biodegradable que, poco a poco, se desintegra, sin dejar elementos extraños en el cuerpo del paciente. Cabe recordar que en la mayor parte de los casos, estas prótesis eran metálicas.

El Área Sanitaria resalta la colaboración entre los servicios de Radiología intervencionista y Digestivo. Sus responsables, Sara Lojo y Ana Echarri, respectivamente, ponen en valor el abordaje “multidisciplinar” de la operación, puesto que “favorece mucho el manejo del paciente. Aunamos lo que sabemos por cada parte de la patología, la visión endoscópica y la visión fluoroscópica, atendiendo al paciente de manera integral”, apuntan.

Es precisamente esta cooperación la que permite “mejorar la calidad de vida” del paciente, puesto que, en este caso, no se podría llegar a la zona “por la vía endoscópica habitual”.

Con la técnica empleada se establece una vía percutánea –a través de la piel– previa por parte de Radiología intervencionista para poder así llegar a la estenosis o estrechamiento del conducto, ampliarlo y colocar la prótesis. Esta intervención permite que el paciente deje de depender de una bolsa externa para la eliminación de la bilis, “con todos los trastornos que eso apareja”, señalan desde el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.

No menos importante, resaltan ambos servicios responsables en la intervención, es el hecho de que con esta manera de abordar el problema no se queda dentro “ningún elemento ajeno”, puesto que la prótesis, una vez realizado su trabajo de ampliar el conducto, desaparecerá, por reabsorción, del cuerpo.