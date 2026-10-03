De la ría al campo: Ferrolterra presume de sector primario en la Feira Agroalimentaria

Algunos de los productos de proximidad que se comercializaron Jorge Meis

La Feira Agroalimentaria Local e Sostible que organizó este sábado bajo carpa, en la alameda de Suanzes, la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol mostró parte del potencial que Ferrolterra tiene con su sector primario. De la ría al campo, el Cantón se convirtió en el punto de referencia para conocer algunos de los productos de proximidad que se elaboran en la zona, gracias a una iniciativa que forma parte de la Rede Eusumo y que cuenta con financiación de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, así como del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Hubo un poco de todo. Por un lado, la posibilidad de adquirir productos de cerca de una veintena de empresas o asociaciones profesionales como las cofradías de pescadores de Ferrol y Barallobre, e incluso de productores que a título individual también quisieron acercar los alimentos que cultivan, procesan y comercializan con sus propias manos.

Por otro, hubo tiempo también para degustaciones, como de zumos ecológicos, quesos y mariscos –como los 30 kilos de almeja rubia que despachó Elsa Rodríguez, pescadera de A Túa Lonxa, de la cofradía de pescadores de Ferrol–. Pero, además,. también se dio voz y espacio a otras propuestas, como una charla del biólogo del pósito de Barallobre, Joám Luís Ferreiro Caramés, o del mariscador, ya jubilado, Jesús Outes ‘Meiriño’, que tras toda una vida dedicada al mar relató algunas de las anécdotas, incluido su accidente hace más de un año que casi le cuesta la vida. ‘Meiriño’, además, dio recientemente su salto a la gran pantalla, al coprotagonizar la película ‘Dos días’.

Jesús Outes, Meiriño, durante su charla Cedida

Además, y para que la visita a la carpa fuese también familiar, la Feira Agroalimentaria Local e Sostible propuso asimismo talleres infantiles de impresión botánica, de creación con elementos naturales o con cera de abejas, entre otros, así como la posibilidad de asistir en directo a la creación de un mural a cargo del ilustrador fenés Carlos Sardiña.