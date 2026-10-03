Centenares de personas reivindican en Ferrol el derecho a una vivienda digna

Centenares de personas se concentraron esta mañana frente al edificio administrativo de la Xunta en Ferrol para reclamar el derecho a una vivienda digna.

Lo hicieron siguiendo la convocatoria de la Plataforma Vivenda Xa!, siendo la ciudad naval una de las más de 50 en toda España que acogerán en la jornada de este sábado protestas, surgidas a raíz del desahucio de una octogenaria en Madrid.

La concentración de la plaza de Amada García, en la que se proclamaron consignas como "Non á especulación!" o "Onde está, que non se ven, as vivendas da Sareb", culminó con un simbólico "tintineo" de llaves y el aplauso de los presentes.