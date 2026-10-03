Centenares de personas piden en Ferrol medidas para universalizar el acceso a una vivienda

Los asistentes manifestaron su reivindicación del derecho a una vivienda accesible Jorge Meis

Centenares de personas reclamaron este sábado en Ferrol medidas para hacer asequible el acceso a una vivienda. La protesta, que tuvo lugar frente al edificio administrativo de la Xunta en la ciudad naval, la convocó la plataforma Vivenda Xa!, que logró casi triplicar la asistencia a la concentración del pasado lunes en respuesta al desahucio de la octogenaria madrileña Maricarmen Abascal.

Los participantes corearon consignas como “A vivenda é un dereito, non un privilexio”, “Non á especulación” o “Que pasa? Que pasa? Que non temos casa!” antes de que la portavoz del colectivo, Sabela Seco, se dirigiese a ellos para recordar que “a especulación” está convirtiendo “a vivenda nun luxo inalcanzable para moitas persoas”.

Seco calificó la situación actual de “alarmante”, con el precio del alquiler que “non deixa de medrar” y con episodios como el de Maricarmen Abascal, que, explicó, “destapou unha realidade que leva somerxida moito tempo”.

“Cada mes, unha parte máis grande dos nosos salarios acaba no peto dos caseiros, cos salarios estancados e os prezos disparados”, una tendencia que ha llevado, dijo, “ao empobrecemento da clase traballadora”.

La portavoz de la plataforma Vivenda Xa! en Ferrolterra apuntó a las administraciones como corresponsables de la situación. “Os poderes da Xunta e do Goberno do Estado levan demasiado tempo mirando cara a outro lado. A inacción e os anuncios pirotécnicos non se traducen en actuacións concretas e non hai vontade de remediar a crise da vivenda”.

Sabela Seco enunció algunas de las propuestas para “atallar este problema estrutural”. Así, instó a los municipios a declarar zonas tensionadas, “tamén en Ferrol”, limitar el precio de los alquileres o regular “de maneira efectiva as vivendas de uso turístico, que proliferan sen control”.

Por otra parte, exigió que se habiliten más plazas en residencias públicas para estudiantes y la “mobilización das vivendas baleiras para alugueiro social”.

En lo que respecta a la situación de la urbe naval, la portavoz de la plataforma señaló que Ferrol no vive “allea a esta problemática”, puesto que cuenta, subrayó, con “11.000 vivendas baleiras”. Además, reclamó la puesta a disposición de los vecinos y vecinas de las casas vacías de Recimil, “moitas delas tapiadas polo goberno municipal”. Además, pidió que “Defensa deixe de especular coas vivendas das que dispón na cidade e de que a Xunta mobilice as que ten pechadas en Caranza e Esteiro. É un disparate que a Xunta manteña pechados uns pisos que poderían ser unha solución para moitas persoas que non poden pagar un alugueiro”.

Por último, Seco llamó a continuar con las protestas para “impedir que máis da metade dos nosos soldos desaparezan en mans dos grandes poderes económicos que controlan as vivendas”.