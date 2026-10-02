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Suceso

Trasladado al hospital un motorista herido en A Cabana

El accidente, una colisión contra un turismo, se produjo en torno a las 13.15 horas junto al acceso al CIS de A Cabana

J. Guzmán
J. Guzmán
02/10/2026 17:29
El 112 movilizó hasta el lugar a los bomberos, la Policía Local y una ambulancia del 061
El accidentado estuvo consciente en todo momento
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Un motorista tuvo que ser trasladado este mediodía al centro hospitalario de referencia tras resultar herido en un accidente de tráfico en Ferrol. Según relataron tanto fuentes municipales como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el siniestro, una colisión contra un turismo, se produjo en torno a las 13.15 horas a la altura del número 44 de la carretera DP-3612.

El suceso, detalló el Concello, se produjo cuando el motorista, que circulaba en dirección a Ferrol, chocó contra el turismo, cuya conductora trató de acceder al CIS de A Cabana sin percatarse de la presencia del primero en sentido opuesto. Así, un particular alertó del accidente directamente al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que a su vez avisó al 112 mientras, en paralelo, movilizaba una ambulancia asistencial.

La central autonómica, por su parte, informó del siniestro a la Policía Local, que desplazó hasta el lugar una patrulla. De este modo, tras realizar una primera atención en el punto, los facultativos trasladaron al hospital al motorista.

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