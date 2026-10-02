Sumar presentó a Antón García Tenreiro para “reforzar” a Ferrol en Común
El centro cívico de Canido acogió el acto este viernes
Sumar Galicia presentó este viernes, en el centro cívico de Canido, a su candidato para las elecciones locales de 2027. Se trata, como ya habían anunciado, de Antón García Tenreiro, un joven comprometido de 23 años que trabaja como enfermero y que está llamado a “reforzar Ferrol en Común”, expresó el secretario xeral de la organización, Paulo López, destacando que el objetivo pasa por “achegar máis xente e máis forza ao proxecto compartido”.
Respaldado por los dos ediles de FeC en el Concello ferrolano, Jorge Suárez y Nerea Purriños, y la militante Ana Vázquez, recibió el espaldarazo del líder del movimiento en la comunidad, quien pidió “máis ‘antóns’, máis mozos e mozas que dean o paso”, comprometiendo en nombre de la formación “respecto, traballo e lealdade” para tejer el frente comunitario, afeando asimismo el voto de “as tres dereitas para impedir que avancemos no dereito á vivenda”, en referencia a PP, Vox y Junts.