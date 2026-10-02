Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Sumar presentó a Antón García Tenreiro para “reforzar” a Ferrol en Común 

El centro cívico de Canido acogió el acto este viernes

Redacción Ferrol
02/10/2026 22:23
El centro cívico acogió este viernes la presentación oficial de García Tenreiro
El centro cívico acogió este viernes la presentación oficial de García Tenreiro
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Sumar Galicia presentó este viernes, en el centro cívico de Canido, a su candidato para las elecciones locales de 2027. Se trata, como ya habían anunciado, de Antón García Tenreiro, un joven comprometido de 23 años que trabaja como enfermero y que está llamado a “reforzar Ferrol en Común”, expresó el secretario xeral de la organización, Paulo López, destacando que el objetivo pasa por “achegar máis xente e máis forza ao proxecto compartido”

Respaldado por los dos ediles de FeC en el Concello ferrolano, Jorge Suárez y Nerea Purriños, y la militante Ana Vázquez, recibió el espaldarazo del líder del movimiento en la comunidad, quien pidió “máis ‘antóns’, máis mozos e mozas que dean o paso”, comprometiendo en nombre de la formación “respecto, traballo e lealdade” para tejer el frente comunitario, afeando asimismo el voto de “as tres dereitas para impedir que avancemos no dereito á vivenda”, en referencia a PP, Vox y Junts. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620