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Ferrol

Nuevo ataque a Cruz Roja Ferrol con diversos daños en su furgoneta

Les pintaron una esvástica con espray naranja en la furgoneta, a la que rompieron también el cristal del copiloto

Redacción Ferrol
02/10/2026 22:14
La esvástica, en color naranja sobre el número de teléfono, y el cristal roto en la furgoneta
La esvástica, en color naranja sobre el número de teléfono, y el cristal roto en la furgoneta
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La delegación ferrolana de la Cruz Roja volvió a sufrir este viernes un nuevo ataque apenas diez días después de haber llenado la fachada de su sede y su vehículo con diversas pintadas xenófobas y machistas. En esta ocasión, fue la furgoneta la única que presentó unos daños que, presumiblemente, le habrían ocasionado por la noche. 

Una esvástica, simbología empleada en la Alemania nazi, y el cristal de la puerta del copiloto roto fue el balance de este nuevo acto vandálico que no tardó en encontrar respuesta en los partidos de la oposición y otras entidades, y que ya fue denunciado ante la Policía

El PSOE, por su parte, ha trasladado su “rotunda condena” al ataque hacia una “entidade esencial que traballa cada día para axudar ás persoas que máis o necesitan”, reflexionando que “non podemos normalizar nin tolerar actos de odio, racismo ou xenofobia contra quen dedica o seu tempo e esforzo a coidar, acompañar e defender os dereitos das persoas”. 

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La agrupación socialista expone que Ferrol debe ser “espazo de convivencia” e “non pode dar un paso atrás”. En este sentido se ha manifestado también el BNG, solidarizándose con el equipo de la ONG y atribuyendo responsabilidades a “quen alimenta e difunde eses discursos de odio ao migrante e de quen ampara, normaliza e pacta cos partidos que defenden esas teorías”, nombrando explícitamente a PP y a Vox al tiempo que lamenta que “este tipo de ataques fascistas entran nunha dinámica demasiado habitual”. 

Por todo ello, convocan a entidades y particulares “para definir unha mobilización de condena deste tipo de agresións” el próximo lunes 5, a las 18.00 horas, en el salón de actos de la CIG (Eduardo Pondal, 41-43). Precisamente, la central sindical también se sumó a la repulsa y subrayó la importancia de “dar unha resposta social firme e unitaria para frear o avance do fascismo” porque “unha cidade que foi exemplo de loita contra o franquismo e a represión, que acolleu mobilizacións obreiras multitudinarias en demanda de dereitos e liberdades, non pode ficar pasiva”. 

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Además, desde Ferrol en Común han vuelto a afear la “covardía e a violencia” que está detrás del ataque contra Cruz Roja Ferrol, “un piar fundamental na sociedade porque as entidades sociosanitarias asisten ás persoas máis vulnerables”. Asimismo, la formación de izquierda apela a que se produzcan “condenas unánimes, investigación policial e actuación institucional e social de apoio permanente” a la delegación ferrolana de la ONG. 

Otro afectado

La furgoneta de la asociación no fue la única que amaneció con una esvástica pintada. En la misma calle Coruña, la fachada de un antiguo kiosco presentó asimismo dos cruces gamadas y el símbolo de las SS, la organización paramilitar de la Alemania nazi. También están dibujadas con un espray naranja y los dueños del local, uno de ellos un conocido activista de la ciudad, han interpuesto la correspondiente denuncia. 

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