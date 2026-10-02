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Ferrol

Marta Gil se “cura la morriña” abriendo exposición este viernes en la oficina de turismo

Se podrá visitar hasta el 31 de octubre, en diferentes horarios, y se inaugura este viernes a las 11.30 horas

Marta Corral
Marta Corral
02/10/2026 05:00
Una de las obras de Marta Gil que se expuso en el Ateneo Ferrolán
Una de las obras de Marta Gil que se expuso en el Ateneo Ferrolán
Emilio Cortizas
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A Marta Gil la fotografía le gustó desde la infancia, cuando todavía no sabía que aquella niña observadora, la que se fijaba en los detalles de los edificios que visitaba con su familia, iba a convertirse en una adulta que conservaría intacta la mirada curiosa y sería propensa a ver la belleza en el urbanismo. 

El barrio de A Magdalena, el “suyo” aunque esté viviendo ahora en Barcelona, aflora desde este viernes en la muestra ‘Ferrol en imaxes’ que esta fotógrafa aficionada inaugura en la oficina de turismo de la plaza de España. Se trata de la tercera exposición de la autora, después de haber recalado en el coruñés Café Macondo y en el Ateneo Ferrolán en junio de 2025. 

Unos años antes, en 2017, empezó a dedicarle más tiempo a la edición, profundizando en la composición y “aprendiendo a mirar”, explica, confesando una debilidad por el blanco y negro que se dejará ver en la colección. 

Hasta final de mes

La exposición de Marta Gil está compuesta por 14 fotografías tomadas en el ámbito urbano de la ciudad de Ferrol. Son disparos a esos detalles que suelen pasar desapercibidos tras el velo de la cotidianeidad para aquellos que caminan a diario por delante de estos rincones. 

Tres muestras de arte distintas confluyen en las salas del Ateneo Ferrolán

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Molduras en los edificios que proyectó el arquitecto Rodolfo Ucha, huellas del modernismo en las fachadas y los pomos de las puertas, el trazado rectilíneo de la urbe ilustrada e incluso el poro de los adoquines. Todo ello, bajo el filtro de la mirada de Gil, que divide su trabajo entre el color y el blanco y negro, aportando varias fotografías inéditas y siendo otras ya conocidas por el público que fue a visitar su obra al Ateneo. 

Con todo, la autora confiesa que disparar con su cámara y editar después es una forma de “curarse la morriña” desde la capital catalana. Sus ‘Imaxes’ podrán verse de 9.00 a 14.00 (de domingos a jueves) y de 16.00 a 18.00 viernes y sábados

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