Las imágenes de la ferrolana Marta Gil, un retrato de la ciudad de Ferrol desde Barcelona

A la apertura, celebrada este viernes 2, asisitió la concejala de Turismo, Maica García Cedida

Las instalaciones de la oficina municipal de turismo, localizada en la plaza de España ferrolana, acogen desde este mismo viernes 2 las fotografías de la artista local Marta Gil. Afincada en Barcelona, a través de esta propuesta acerca a su tierra una selección de imágenes en las que precisamente es protagonista su ciudad, capturadas durante sus constantes viajes de regreso ‘a casa’.

‘Ferrol en imaxes’ es el título de esta exposición que ya está disponible en este espacio, donde permanecerá todo el mes, hasta el sábado 31. Las personas interesadas en visitar la exposición pueden acceder a la oficina municipal de Turismo de la plaza de España en los siguientes horarios: los viernes y sábados, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, mientras que de domingo a jueves el acceso se limita al turno matutino.

La selección incluye alrededor de una quincena de fotografías que reflejan la singular perspectiva de Marta Gil, que aprovecha además para seguir conectada a su ciudad.