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Ferrol

El final del verano provoca un incremento del desempleo en Ferrolterra: 296 parados más

En comparación con el año pasado, hay menos personas en las listas del SEPE

X. Fandiño
X. Fandiño
02/10/2026 17:31
Xente traballando
Operarios de la empresa del servicio de Parques e Xardíns, este viernes
Daniel Alexandre
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El final de los contratos de temporada explica el incremento del paro en Ferrolterra, que suma 296 personas más inscritas en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Al cierre del verano eran 8.492 residentes en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal que estaban en esta situación, pero, a pesar del aumento, son 44 menos que hace justamente un año. 

Los servicios, como era de esperar, son el sector que más se resiente y, además, lo hace en dieciséis de los veinte concellos de la zona. Solo Mugardos (seis menos), Valdoviño (cuatro), A Capela (tres) y San Sadurniño no han destruido empleo en septiembre, y en otro de ellos, Cabanas, la cifra (94 parados) es la misma que a finales de agosto. 

Para los dos grandes municipios de Ferrolterra no ha sido un buen mes. Ferrol tiene ahora 3.745 desempleados, 86 más, y Narón 1.797, 103 más que al cierre de agosto. 

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