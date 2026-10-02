Concentración en la plaza Amada García del colectivo Vivenda Xa!

Protesta por el derecho a un hogar digno celebrada el pasado lunes frente al Concello Daniel Alexandre

La Plataforma Vivenda Xa! convoca para mañana sábado, a las 11.30 horas, en la plaza Amada García, frente al edificio administrativo de la Xunta, una concentración por el derecho a un hogar digno. Ferrol es una de las más de 50 ciudades de España en la que se organizan estas protestas que surgieron a raíz del desahucio de la octogenaria Maricarmen Abascal en Madrid y que subieron de nivel ayer tras conocerse el rechazo parlamentario –PP, Vox y Junts– a los dos decretos sobre vivienda elaborados por el gobierno de coalición PSOE-Sumar con el beneplácito del resto de los grupos que apoyaron la investidura, con la excepción de Junts.

La movilización, explica la portavoz del colectivo, Sabela Seco, tiene cada vez “máis importancia despois do que sucedeu esta tarde”, decía hoy en referencia al debate en el Congreso que finalizó con el rechazo a los dos decretos del Ejecutivo. “Neste momento máis ca nunca”, añadió, “é fundamental que se nos escoite e que se vexa que imos seguir loitando ata acadar o obxectivo, que é conseguir que todo o mundo teña efectivamente o dereito a unha vivenda digna. Está a formarse un amplo movemento social arredor deste gravísimo problema e a nosa voz ten que ser oída”.

Seco señala que Ferrol es “un exemplo” de la situación general. “O prezo do aluguer disparouse nos últimos tempos”, recordó, apuntando a los datos oficiales del Observatorio da Vivenda, y subrayó que la ciudad tiene “un parque de vivenda pública moi grande que non se está poñendo a disposición da cidadanía a pesar de que a demanda é cada vez máis alta”. La portavoz se refiere a Recimil, un barrio con más de un millar de pisos que son propiedad del Concello “e que, malia telos, é incapaz de poñelo a disposición da xente, cun cento de vivendas tapiadas”.

La representante de la plataforma insiste en que “non podemos permitir que nos expulsen das nosas vilas”.