Box Lady y Gaman CrossFit ganan los premios Ferrolterra Emprende que convoca AJE

El acto se celebró en el castillo de San Felipe Jorge Meis

Asun Moreno, fundadora del primer centro de boxeo femenino de Ferrolterra –Box Lady, en Ferrol– en la categoría de Iniciativa Emprendedora, y Gaman CrossFit, el gimnasio de entrenamiento funcional en Narón fundado por Adrián López y Susana Basoa, en el otro galardón clásico del certamen, Joven Empresario, fueron distinguidos este viernes en la gala anual de los premios Ferrolterra Emprende que convoca la Asociación de Jóvenes Empresarios –AJE–.

A estos dos premios, que se concedieron en el transcurso de un acto que se celebró en el castillo de San Felipe, se sumaron otros. Así, por primera vez un empresario logró un doble reconocimiento, en este caso en la categoría de Creación de empleo y Relevo generacional. Fue la candidatura de Alberto Niceto Niebla, responsable del grupo hostelero An Strato. El jurado consideró que “la trayectoria y las característica del proyecto encajaban de forma especialmente significativa en los dos ámbitos, hasta el punto de que el jurado no consideró posible decantarse por una de las categorías sin dejar de reconocer una parte esencial de su trayectoria”.

Por otra parte, la de Responsabilidad Social Empresarial se le otorgó a Volver a habitar la vida, un proyecto de terapia ocupacional impulsado por Amanda Silva que acompaña a personas adultas que encuentran dificultades para organizar y gestionar su vida cotidiana.

En lo que respecta a los dos grandes premios, Box Lady se puso en marcha este año, mientras que Gaman CrossFit tiene tras de sí una trayectoria más larga, pues se fundó en 2022.

La presidenta de AJE Ferrolterra, Yadira Tenreiro, reafirmó el compromiso de la entidad con el “reconocimiento y visibilización de quienes emprenden, crean empleo, dan continuidad a proyectos empresariales y generan actividad económica en la comarca”. El hecho de que estos galardones hayan alcanzado la undécima edición es, añadió, una muestra de ese interés. Tras los premios, los participantes, más de un centenar, disfrutaron de un ágape.