Arranca en el Cantón la Feira Agroalimentaria Local e Sostible con 16 puestos este sábado

Demostración culinaria en una edición anterior de la feria Daniel Alexandre

La Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol organiza este sábado una nueva edición de la Feira Agroalimentaria Local e Sostible en la Alameda de Suanzes del Cantón de Molíns, en la ciudad naval. Se trata de una cita en la que se pretende poner en valor la producción agrícola y transformadora con sello de Ferrolterra y acercar a la ciudadanía los artículos de proximidad.

Esta iniciativa está enmarcada en el programa Rede Eusumo y cuenta con la financiación de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia y del Ministerio de Trabajo y Economía Social, logrando en esta nueva edición que confluyan un total de 16 puestos de venta directa. De este modo, compartirán espacio bajo carpa pequeñas empresas, cooperativas y explotaciones que expondrán sus productos, a la vez que se organizan diversos talleres.

Programa

El horario de esta Feira Agroalimentaria Local e Sostible arranca a las 10.30 y se prolonga hasta las 14.30, volviendo tras un parón para comer a las 16.00 y bajando el telón definitivamente a las 20.00 horas. El programa de actividades se desarrollará desde las 11.30 con una degustación de carneiro o marolo, un bivalvo poco conocido pero muy sabroso que está promocionando la Cofradía de Mariscadores de Barallobre.

Asimismo, se pondrán en marcha talleres infantiles, charlas, ponencias y una exposición de fruta, entre otras actividades “pensadas para achegar á cidadanía a produción local e fomentar o coñecemento e o consumo de produtos de proximidade”, valoran.

Finalmente, la feria, que cuenta con entrada libre y gratuita, cerrará su programación en torno a las ocho de la tarde con la intervención del ilustrador Carlos Sardiña, que hará un mural en directo para poner el broche de oro a la jornada comarcal.