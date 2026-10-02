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Ferrol

Arranca en el Cantón la Feira Agroalimentaria Local e Sostible con 16 puestos este sábado

El ilustrador Carlos Sardiña elaborará un mural en directo y habrá degustaciones y otras actividades

Redacción Ferrol
02/10/2026 22:21
Demostración culinaria en una edición anterior de la feria
Demostración culinaria en una edición anterior de la feria
Daniel Alexandre
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La Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol organiza este sábado una nueva edición de la Feira Agroalimentaria Local e Sostible en la Alameda de Suanzes del Cantón de Molíns, en la ciudad naval. Se trata de una cita en la que se pretende poner en valor la producción agrícola y transformadora con sello de Ferrolterra y acercar a la ciudadanía los artículos de proximidad.

Esta iniciativa está enmarcada en el programa Rede Eusumo y cuenta con la financiación de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia y del Ministerio de Trabajo y Economía Social, logrando en esta nueva edición que confluyan un total de 16 puestos de venta directa. De este modo, compartirán espacio bajo carpa pequeñas empresas, cooperativas y explotaciones que expondrán sus productos, a la vez que se organizan diversos talleres. 

Programa

El horario de esta Feira Agroalimentaria Local e Sostible arranca a las 10.30 y se prolonga hasta las 14.30, volviendo tras un parón para comer a las 16.00 y bajando el telón definitivamente a las 20.00 horas. El programa de actividades se desarrollará desde las 11.30 con una degustación de carneiro o marolo, un bivalvo poco conocido pero muy sabroso que está promocionando la Cofradía de Mariscadores de Barallobre. 

Asimismo, se pondrán en marcha talleres infantiles, charlas, ponencias y una exposición de fruta, entre otras actividades “pensadas para achegar á cidadanía a produción local e fomentar o coñecemento e o consumo de produtos de proximidade”, valoran. 

Finalmente, la feria, que cuenta con entrada libre y gratuita, cerrará su programación en torno a las ocho de la tarde con la intervención del ilustrador Carlos Sardiña, que hará un mural en directo para poner el broche de oro a la jornada comarcal. 

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