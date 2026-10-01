Triple cita no Ateneo Ferrolán este venres con obradoiro de colares, ciclo de cine e mostra de arte
O taller comezará ás 16.30 e as seguintes propostas ás 19.00 e 19.30
O Ateneo Ferrolán (Madalena, 202-204) acolle este venres tres actividades culturais. A primeira delas, de 16.30 a 20.30 horas, é o obradoiro ‘Enfiado de colares’ a cargo de Ermitas Beceiro, bordadora tradicional que impartirá as aulas en diferentes modalidades de participación diferenciadas polos materiais dos que se dispón. Pódese reservar praza no 604 973 424.
Ás 19.00 horas dará comezo no salón de actos un novo ciclo de cinema de terror que organiza a entidade en colaboración con Fiada, asociación ferrolá de mediación cultural. A sesión, de balde, combinará ‘Hellraiser’ coa curtametraxe ‘He Took His Skin Off for Me’.
Por último, contra ás 19.30 horas, a artista local Gairah Praskovia presentará a súa mostra ‘Deconstrucción’ ante o público acompañada de Rita Tojeiro Ces, xornalista cultural de Diario de Ferrol. Será na sala de exposicións número dous do terceiro andar e tamén con entrada libre. A mostra está composta por 13 pezas atravesadas polo surrealismo e o estilo persoal desta creadora con proxección internacional.