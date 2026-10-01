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Diario de Ferrol

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Prácticas de galego abertas a neofalantes, un ano máis en Canido

O luns 5 terá lugar a primeira sesión no centro cívico

Redacción Ferrol
01/10/2026 12:34
Evento literario en el centro cívico de Canido
Un encontro literario no centro cívico de Canido
Daniel Alexandre
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As asociacións Muíño do Vento, SRD de Canido e a Asociación Veciñal deste barrio ferrolán convocan unha nova edición das prácticas de galego para neofalantes, unha actividade que se oferta totalmente de balde e que ten previsto celebrar o seu primeiro encontro o próximo luns 5, ás 19.00 horas, no centro cívico.

Un equipo de profesionais composto por César Pita, Antón Cortizas, Pilar Vázquez, Rubén Amado e Henrique Dacosta ocuparase de conducir esta proposta formativa, que ten o obxectivo de achegar a lingua galega ás persoas que desexarían poder falala con normalidade.

Esta actividade diríxese a un público maior de 16 anos e as distintas sesións terán unha duración dunha hora, un tempo que se empregará para conversar, aprendendo a falar cada vez mellor, mentres se pasa unha tarde divertida.

Inscricións

As persoas interesadas en participar nesta actividade gratuíta para neofalantes poden reservar a súa praza poñéndose en contacto a través dos correos electrónicos canido@muinhodovento.gal ou avcanido@gmail.com, e tamén enviando unha mensaxe de WhatsApp ao número de teléfono 637 081 888.

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