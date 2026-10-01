Navantia ofrece 79 plazas de prácticas universitarias en los astilleros de Ferrol y Fene

Imagen del último Hackathon Navantia-Campus Industrial, este año Jorge Meis

Navantia ofrece un total de 79 plazas de prácticas universitarias para los astilleros de Ferrol y Fene, alrededor del 40% de las 213 que convoca para todos sus centros de trabajo.

Las vacantes abarcan perfiles y especialidades diversos, desde ingeniería, producción, compras y recursos humanos hasta sistemas mecánicos, electricidad y control, integración 3D, estrategia constructiva, maniobras, propulsión, sistemas auxiliares, tecnologías disruptivas o gemelo digital, entre otros, informa la compañía. De hecho, destacan algunas muy específicas de programas en marcha, como las F-110 o el Buque de Aprovisionamiento en Combate, que está en fase preliminar en la Fábrica Digital de Bloques.

Las personas seleccionadas tendrán la oportunidad de completar su formación académica en un entorno industrial y tecnológico, apunta la compañía pública, integrándose en equipos multidisciplinares y acercándose de primera mano a los proyectos y programas que desarrolla Navantia. Con programas como este, la empresa quiere fortalecer su política de "atracción y desarrollo de talento joven" y su relación con las universidades y los centros educativos.

El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 30 de octubre en todos los casos. Quienes estén interesados, pueden obtener toda la información y los requisitos de cada una de las plazas en el portal del empleo de Navantia (www.navantia.es).