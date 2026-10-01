Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Navantia ofrece 79 plazas de prácticas universitarias en los astilleros de Ferrol y Fene

Son para perfiles muy diversos y las solicitudes pueden presentarse hasta el día 30 de este mes

Redacción Ferrol
01/10/2026 18:34
entrega premio hackathon Navantia-Campus
Imagen del último Hackathon Navantia-Campus Industrial, este año
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Navantia ofrece un total de 79 plazas de prácticas universitarias para los astilleros de Ferrol y Fene, alrededor del 40% de las 213 que convoca para todos sus centros de trabajo. 

Las vacantes abarcan perfiles y especialidades diversos, desde ingeniería, producción, compras y recursos humanos hasta sistemas mecánicos, electricidad y control, integración 3D, estrategia constructiva, maniobras, propulsión, sistemas auxiliares, tecnologías disruptivas o gemelo digital, entre otros, informa la compañía. De hecho, destacan algunas muy específicas de programas en marcha, como las F-110 o el Buque de Aprovisionamiento en Combate, que está en fase preliminar en la Fábrica Digital de Bloques.

Las personas seleccionadas tendrán la oportunidad de completar su formación académica en un entorno industrial y tecnológico, apunta la compañía pública, integrándose en equipos multidisciplinares y acercándose de primera mano a los proyectos y programas que desarrolla Navantia. Con programas como este, la empresa quiere fortalecer su política de "atracción y desarrollo de talento joven" y su relación con las universidades y los centros educativos.

 El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 30 de octubre en todos los casos. Quienes estén interesados, pueden obtener toda la información y los requisitos de cada una de las plazas en el portal del empleo de Navantia (www.navantia.es).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620