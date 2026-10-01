Malestar entre la Policía Local por el retraso en la aplicación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo

La parte social lamenta que lleva desde comienzos de año esperando a que se implemente AEIG

La representación sindical de la Policía Local del concello de Ferrol trasladó esta semana el malestar que se está generando entre la plantilla de este cuerpo municipal por el retraso en la aplicación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), aprobada en el mes de julio del pasado 2025 y que entró en vigor el 31 de diciembre de ese mismo año. Esta situación, según detallaron a este Diario los delegados de CCOO y UGT de este servicio, Carlos Felgar y Alejandro Barros, fue puesta en conocimiento del gobierno local en múltiples ocasiones, además de ser trasladada a Intervención mediante un escrito por Rexistro.

De esta forma, los profesionales denuncian, por una parte, que el documento establece una serie de complementos –como nocturnidad, festividad y turnicidad– para aquellos funcionarios del cuerpo que realizan guardias de 24 horas y que trabajan fines de semana y festivos, pero que están cobrando todos los efectivos, incluido un 10% de la plantilla que, por las particularidades de su puesto, no cumple estas condiciones. A este respecto, los representantes incidieron en que los propios afectados manifestaron su disposición de realizar estos turnos nocturnos y jornadas de sábado y domingo.

Asimismo, Felgar y Barros plantean, como solución para no perjudicar a ese porcentaje, el compensar a quienes sí cumplen estos requisitos, por ejemplo, con una ampliación de sus libranzas. “La RPT fue impulsada por el gobierno, UGT, CCOO y CSIF votamos a favor, y que lo que pedimos es que se ejecute o bien que se compense al personal que hace lo que tiene que hacer”, manifiestan. De igual modo, señalan que no es una situación única de este cuerpo, sino que también está sucediendo en otras áreas, como es el caso del parque de bomberos.

Respuesta del Consistorio

Preguntado sobre esta coyuntura, desde el ejecutivo ferrolano se señaló que, desde la entrada en vigor de la RPT, se están realizando “conversas” con este servicio “de cara a súa implementación”. “Tal e como se explicou e se acordou cos sindicatos, a implantación se realizaría de maneira progresiva tendo en conta as necesidades do servizo e as futuras incorporacións de persoal”, afirma el Consistorio, recordando que se emplazó a la parte social a realizar una nueva reunión después de verano “na que se trasladarían os seguintes pasos a dar” para la plena entrada en funcionamiento del documento.

A este respecto, el Concello hizo hincapié en que la propuesta que se trasladará a los representantes “xa está perfilada” y que será presentada “nunha xuntanza que se mantendrá en vindeiras datas de cara ao seu consenso”. De esta forma, insisten en que se trata de un proceso acordado “ao longo destes meses” para no afectar al normal funcionamiento del cuerpo municipal.

Críticas

Por otra parte, pero en esta línea, los delegados se mostraron muy críticos con el actual jefe de la Policía Local, José Antonio Chao, al que acusaron de no acatar la RPT pese a haber recibido un requerimiento por parte del alcalde para ello. A este respecto, afirman que el mando se escuda en su posición como jefe del negociado, algo que rechazan señalando que la ordenanza está por encima de esta consideración en el organigrama municipal.

De igual modo, afean su “oscurantismo” y “falta de objetividad” a la hora de determinar qué rol desempeña cada agente, lo cual se pone de manifiesto, explican, a través de la disposición 1-2018, promovida por él mismo –“que valora elementos personales para determinar si una persona es idónea para cubrir un puesto”, aseveran–. De esta forma, denuncian que se está situando a agentes, por ejemplo, en posiciones de segunda actividad y adaptados –Están reservadas para profesionales de cierta edad o que cumplan con unas condiciones que debe evaluar un tribunal médico– que podrían estar en el servicio activo únicamente a discreción del jefe, en lugar de otros que sí cumplirían los requisitos.