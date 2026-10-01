Arte
Gairah Praskovia celebra con un acto abierto al público su exposición en el Ateneo Ferrolán
La artista ferrolana organiza el encuentro inaugural este viernes 2
La inauguración de la exposición ‘Deconstrucción’ de Gairah Praskovia, que alberga una de las salas principales del Ateneo Ferrolán, se celebrará este viernes 2, a partir de las 19.30 horas, después de que por causas de fuerza mayor tuviera que aplazarse el encuentro previsto inicialmente.
Durante el encuentro, además de con cualquier visita a las instalaciones, el público se acercará a la obra de una artista ferrolana internacionalmente reconocida con distintos galardones por sus trabajos de animación, que comparten con su faceta de ilustradora una personalidad inconfundible con predilección por la monocromía.