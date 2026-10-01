Gairah Praskovia celebra con un acto abierto al público su exposición en el Ateneo Ferrolán

Parte de la obra que expone en este momento en el Ateneo Ferrolán Jorge Meis

La inauguración de la exposición ‘Deconstrucción’ de Gairah Praskovia, que alberga una de las salas principales del Ateneo Ferrolán, se celebrará este viernes 2, a partir de las 19.30 horas, después de que por causas de fuerza mayor tuviera que aplazarse el encuentro previsto inicialmente.

Durante el encuentro, además de con cualquier visita a las instalaciones, el público se acercará a la obra de una artista ferrolana internacionalmente reconocida con distintos galardones por sus trabajos de animación, que comparten con su faceta de ilustradora una personalidad inconfundible con predilección por la monocromía.