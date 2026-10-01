Ferrol bate récord de plazas para mostrar su “patrimonio invisible” al público más interesado de Galicia

La emblemática torre de la Casa Antón se podrá visitar por dentro de nuevo Jorge Meis

La ciudadanía de Ferrol es la más interesada de Galicia en descubrir los rincones ocultos del lugar en el que vive. Esta es la conclusión que se puede extraer al ser la urbe el primero de los destinos en los que recala la Semana do Patrimonio Invisible que aborda una segunda convocatoria anual, avalada por haber registrado el triple de peticiones que de plazas ofertadas en la del pasado mes de febrero.

Así lo constataban este jueves la concejala de Turismo e Patrimonio Histórico, Maica García Fraga, y el responsable y guía de la iniciativa, Manuel Rial, en la presentación de la sexta edición del evento en la ciudad naval, que incluye un total de 41 visitas, desde el lunes 5 al viernes 9 de octubre, para las que ya se puede reservar plaza desde este viernes, a las 12.00 horas, en esta página web. Son todas ellas gratuitas y tendrán que confirmarse a través del correo electrónico.

Más plazas, más sitios

Con la idea de “responder á intensa demanda cidadá”, precisó García Fraga, han aumentado un 5% las inscripciones, llegando a las 655 vacantes sin renunciar a que los grupos sean reducidos para velar por la calidad de la experiencia, la rigurosidad de las explicaciones y la preservación de los bienes patrimoniales, enumeró la edil, ahondando en que el perfil de visitante que predominó hasta el momento es de personas de 30 a 60 años que acuden en pareja o en pandilla con familia, amigos o compañeros de trabajo.

“Teimei en celebrala antes do cambio de hora, pola luz” Maica García Fraga, concejala de Turismo e Patrimonio

En esta ocasión serán diez los lugares que se abrirán para el público ferrolano, uno de ellos secreto, al que acudirán a ciegas el viernes 9 a las 19.00 horas, después de recibir indicaciones en su correo electrónico y, desde el punto de encuentro, ser trasladados a un enclave del que no se ha dado ningún detalle. Además, tal y como adelantó este periódico, se suman a la oferta dos atalayas privilegiadas: las torres de la concatedral de San Julián y las de la iglesia de Dolores. En ambos templos, además de subir a estos exclusivos miradores, se ahondarán en sus recientes rehabilitaciones, su historia y su peso urbanístico en el Ferrol de la Ilustración.

García Fraga durrante la presentación de la iniciativa este jueves Daniel Alexandre

Entre las opciones que repiten en la lista de la Semana do Patrimonio Invisible está la Casa Antón, de Rodolfo Ucha y en la que vive la comunidad religiosa de las Discípulas de Jesús, que fue una de las visitas más demandadas de la pasada edición. Asimismo, podrán quitarse la ‘espinita’ aquellas personas que no lograsen acudir a otra de las que más interés suscitó: el Faro de Cabo Prior. Esta vez, además, avanzó la concejala que se podrá subir hasta la linterna.

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Otros recién llegados, como la antigua sede de ‘El Correo Gallego’ o el colegio Compañía de María, vuelven a estar en la lista al suponer sendas sorpresas para el público. El primero, propiedad ya del Concello y futura sede del museo del Modernismo; el segundo, un impresionante complejo que desde 1889 se dedica a la enseñanza y alberga tesoros en forma de azulejos, baldosas hidráulicas y una capilla neogótica que guarda mucho parecido con la mercedaria de Amboage.

“As peticións en febreiro triplicaron a oferta e por iso repetimos” Manuel Rial, responsable y guía de la 'Semana do Patrimonio Invisible'

En el listado no podían faltar los emplazamientos que han ido triunfando a lo largo de varias ediciones, empezando por el propio Palacio Municipal del que, como adelantó García Fraga, no solo se podrán conocer sus salones y colecciones de arte, como venía sucediendo hasta la fecha, sino que a mayores traspasarán la puerta de “recunchos inéditos e unha estancia non visible habitualmente”. Tampoco podía faltar el Arsenal, cuya visita se centra esta vez en la Sala de Armas, el antiguo Cuartel de Instrucción, al que se accederá por la Puerta del Parque.

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Finalmente, otro de los ‘invisibles’ que siempre suscrita un gran interés es el Baluarte del Infante, uno de los enclaves que atesora un vestigio de la antigua muralla de Ferrol y que alberga el prestigioso Archivo Intermedio Militar del Noroeste.

Todas las visitas se reparten en turnos de mañana y tarde, desde las 10.30 la más madrugadora a las 19.00 horas las más tardías del programa, que se puede consultar en la web.