El PSOE propone un sistema para denunciar y registrar incidencias en el servicio de autobuses

La propuesta, afirma el PSOE, facilitaría la interlocución entre el Concello y la Xunta Daniel Alexandre

El grupo municipal del PSOE, a través del edil Julián Reina, trasladó al gobierno local, en el marco de la última comisión de Mobiliade, una propuesta para solventar una de las quejas recurrentes de los usuarios del servicio de transporte de viajeros por carretera, al tiempo que facilitaría la demandada investigación interna sobre los problemas que acarrea esta prestación: la creación de un sistema para registrar, en tiempo real, las incidencias que sufren los usuarios.

A este respecto, el concejal señaló que “un dos argumentos máis recorrentes” tras los que “se escudan” tanto la empresa concesionaria como la administración autonómica es “non ter constancia oficial dos feitos”. Así, mediante este sistema, al que podría accederse a través de un código QR instalado en todas las paradas y marquesinas, podría elaborarse un registro que detallase cada problema, cuándo sucedió y a qué hora. “Este servizo non só facilitaría ao Concello unha interlocución moito máis sólida e fundamentada á hora de reclamar ante a Xunta, senón que tamén abriría unha canle directa para que a cidadanía poida denunciar de forma rápida e áxil calquera anomalía”, afirmó la agrupación.

De este modo, desde la formación se espera que la propuesta “sexa acollida e tramitada con celeridade” por el Consistorio, “entendendo que a defensa dun transporte público digno e de calidade para os veciños e veciñas debe ser unha prioridade institucional á marxe de cores políticos”, aseveró.