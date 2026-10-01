El Grupo Amper participará en el nuevo BAC construyendo su superestructura de popa

El nuevo BAC sustituirá al 'Patiño' Jorge Meis

El Grupo Amper, a través de la firma WindWaves, especializada en ingeniería y en la construcción de estructuras navales y de eólica marina de gran envergadura, se encargará de fabricar la superestructura del buque de aprovisionamiento en combate –BAC– con el que la Armada sustituirá al ‘Patiño’ y que se hará en el astillero de Navantia Ferrol.

La empresa ha resultado adjudicataria del contrato que forma parte de los Programas Especiales de Modernización –PEM– por un importe de 9,2 millones de euros. Su trabajo consistirá en la fabricación de la parte de “mayor relevancia estructural” al incluir el puente de mando “y otras áreas críticas para la operación de la plataforma”. En concreto, WindWaves hará los paneles planos y curvos y también los subbloques y bloques completos, así como tareas de calderería estructural y mecánica de la fase de prearmamento y las camas de construcción y otros elementos auxiliares.

La carga de trabajo que supondrá este contrato es de unas 237.000 horas desde ahora hasta agosto de 2027.

El Grupo Amper se consolida así como proveedor de estructuras y tecnologías “de alto valor añadido para los Programas Especiales de Armamento” del Ministerio de Defensa.