El Concello espera tener lista la redacción del proyecto del parking de A Graña en un mes

Momento de la reunión celebrada ayer en el palacio municipal Daniel Alexandre

La redacción del proyecto del futuro aparcamiento disuasorio de A Graña, una de las dos únicas actuaciones que todavía no se han iniciado del total de 19 contempladas en el convenio del Concello con la Consellería de Vivenda, estará lista en un plazo aproximado de un mes. Así se lo trasladaron este jueves el alcalde, José Manuel Rey, y el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, a Francisco González, uno de los miembros de la directiva de la AVV de la zona, durante la reunión mantenida en el Consistorio en el marco del plan de barrios.

Según detallaron los representantes, otro de los trámites pendientes, la cesión de los terrenos donde se situará el estacionamiento –en la intersección de las calles Eduardo Blanco Amor y Real Baixa–, también se encuentra “practicamente redactada”. Se trata, avanzaron, de una parcela de 2.734 metros cuadrados cerca de la playa que permitirá crear unas 60 plazas de estacionamiento. Asimismo, su diseño seguirá “criterios de integración na contorna, tanto desde o punto de vista urbano como ambiental”, a través de “actuacións brandas”.

“Cumprimos o compromiso de dotar A Graña deste aparcamento disuasorio”, afirmó el alcalde, incidiendo en que esta intervención permitirá reducir los problemas de tráfico que adolece la zona.

Mantenimiento

En cuanto a los trabajos realizados dentro del plan de barrios, desde el Concello se señaló que se segaron unos 3.400 metros cuadrados de zonas verdes de titularidad municipal, como el parque o la plaza Mariscal Pardo de Cela, además de acometer la limpieza de los muros del primero, la eliminación de cinco tocones o la aplicación de un tratamiento a las palmeras contra el picudo rojo.

De igual modo, se realizaron una serie de actuaciones de mejora y reparación en las áreas infantiles y, en lo relativo al mantenimiento eléctrico, los servicios municipales acometieron ocho intervenciones para arreglar averías y solucionar incidencias. Finalmente, también se limpiaron contenedores, papeleras y sumideros, además de labores de chapeo.