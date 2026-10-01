El Concello de Ferrol celebra el Mes Internacional das Persoas Maiores repleto de actividades

La concejala, en una visita al comedor de Río Xubia Jorge Meis

Octubre, el Mes Internacional das Persoas Maiores, comienza este jueves en Ferrol con el reconocimiento a la usuaria de mayor edad del comedor sénior de la calle Río Xubia, una mujer de 81 años que recibirá el homenaje de sus compañeros y también del Concello en un acto animado por David Gi. La concejala de Benestar Social, Rosa Martínez Beceiro, estará presente en una cita que supone el pistoletazo de salida de unas semanas con múltiples actividades.

La edila explicó que la membresía de la ciudad en la Rede Mundial de Cidades Amigables coas Persoas Maiores supone “un paso máis” en su interés en “pór no centro” a este colectivo, promoviendo su participación social. Martínez Beceiro incidió en que se quiere prestar especial atención a los “novos maiores”, personas que acceden a la jubilación “con novas necesidades, intereses e expectativas”. “Hoxe os maiores”, añadió, “son persoas activas, con inquedanzas, capacidades e moito que achegar á sociedade”.

Ese dinamismo tiene su reflejo en el programa elaborado por Benestar Social, Ferrol Vivo, un conjunto de actividades que combinan la actividad física con la estimulación mental como herramientas para mantener la autonomía. Es gratuito y se desarrollará desde mañana viernes hasta el 21 de diciembre en tres asociaciones: Caranza, Ultramar y Covas.

En total, 33 sesiones de hora y media de duración. La primera será a las 16.00 horas de mañana en Ultramar y tendrán continuidad todos los viernes; en Caranza serán los lunes a las 11.00, empezando por el próximo día 5, y en Covas se celebrarán los martes a las 18.00. Las propuestas son de carácter estimulativo –cálculo, atención, creatividad, memoria, concentración, lenguaje y orientación, como escritura terapéutica–.

El programa se completa con las actividades de envejecimiento saludable para mayores de 60, en la AVV San Pablo desde hoy hasta el 31 de mayo de 2027 los martes y jueves de 10.00 a 11.00, orientadas a la actividad física.

Por último, habrá encuentros de rondallas en la asociación Ferrándiz mañana, el día 9, el 16 y el 23, y el jueves 8 se celebrará en el Cantón el acto conmemorativo del Mes Internacional das Persoas Maiores a partir de las 17.30 horas, chocolatada y actuación de Jorge Latino incluidas.