Cuatro colegios de Ferrol participan en el plan de vacunación de la gripe

En este caso, la vacuna es intranasal para niños y niñas de 3 a 11 años

Los CEIP Cruceiro de Canido, Ponzos y San Xoán de Filgueira y el concertado Sagrado Corazón-Madres Mercedarias participarán este año en el programa de vacunación contra la gripe en colegios que la Xunta puso en marcha el año pasado.

En esta ocasión, la administración autonómica activará el programa el día 13 en un total de 75 centros escolares, de los cuales cuatro son de la ciudad naval. La intención es llegar a 26.536 niños y niñas. El año pasado, la iniciativa se desarrolló en 50 centros y alcanzó una participación del 51%.

Al igual que entonces, este curso se administrará la vacuna intranasal, sin inyección, al alumnado de Infantil y Primaria, entre 3 y 11 años.