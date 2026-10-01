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Literatura

Carmen Bouza presenta en la Central Librera su historia de transformación, ‘Tu luz te está buscando’

La librería de la calle Dolores es la segunda parada de una pequeña gira que empieza este mismo jueves 1 en Lugo

Redacción Ferrol
01/10/2026 12:22
Entrevista Carmen Bouza
Entrevista Carmen Bouza
Daniel Alexandre
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La escritora ferrolana Carmen Bouza dará a conocer este viernes 2, a partir de las 19.00 horas, en la Central Librera de la calle Dolores, su debut literario ‘Tu luz te está buscando’, una obra en la que destaca la cercanía con la que se dirige al lector. 

Con este relato en segunda persona, la autora, formada en psicología transpersonal, expone su experiencia personal transformadora con el objetivo de servir de ayuda, concretando este camino vital en un total de 12 pasos que nacen del mismo número de heridas reales. Esta presentación constituye la segunda parada de una pequeña gira que empieza hoy mismo en una librería de Lugo.

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