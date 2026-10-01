Cabezas de bacalao: la excusa perfecta en otoño para una buena reunión de amigos

Loli Neira, en su puesto de la plaza de abastos de A Magdalena V.C.

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, el cuerpo comienza a pedir platos más consistentes, de esos que reconfortan y se disfrutan en buena compañía. En este sentido, es tiempo de potajes, guisos y, cómo no, bacalao.

Este pescado ofrece una versatilidad que va más allá de sus cortes, explica Loli Neira, responsable de Mercabacalao. Desde su puesto en el mercado de A Magdalena asesora a la clientela y le desvela los secretos de un manjar que, aunque poco común para algunos, se ha convertido en el protagonista de muchas reuniones alrededor de una mesa: las cabezas de bacalao.

“Es una comida que pocas veces se hace, pero al que le gusta, le gusta mucho”, expone la placera, indicando que este producto supone “una opción divertida y diferente para disfrutar con amigos. Se come con tranquilidad, manchándose las manos, chupeteando los dedos”, relata Neira.

Esa textura pegajosa tan característica que le aporta su abundante gelatina es, precisamente, uno de sus grandes atractivos. Sobre todo, reconoce Loli, para la gente mayor. “Tengo varios grupos, sobre todo de hombres, que vienen buscando eso. Se llevan veintitantas cabezas, una por persona”.

En este puesto ubicado en la zona central del mercado es posible también encontrar otras opciones, igual de deliciosas, de bacalao. “Podemos triunfar con un arroz caldoso utilizando los trocitos sin espina pero con piel o aprovechar el cogote, ideal para cocer con verduras”, ejemplifica Loli Neira sin olvidar, por supuesto, a “las reinas del bacalao: las cocochas”.

¿Y si hay alguien a quien no le gusta el bacalao? La placera aporta soluciones para todos los gustos, que van desde un “exquisito” confit de pato —que solo necesita dorarse al horno— hasta un completo picoteo a base de gildas, pastel de cabracho, anchoas o paté de foie. Cualquier excusa es buena para reunirse alrededor de una mesa.