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Diario de Ferrol

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Ferrol

Artábria dá a benvida ao novo curso cultural coas matrículas aínda abertas

Só dúas das propostas pecharon inscricións

Redacción Ferrol
01/10/2026 22:25
Helga Méndez Artábria teatro comunitario
Helga Méndez Artábria teatro comunitario
Jorge Meis
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O centro social de Artábria (Travesía de Batallóns, 7) acolleu este xoves a primeira das aulas de ‘Teatro Comunitário (criaçom coletiva)’ a cargo da dramaturga Helga Méndez, na que aínda hai oco para novas incorporacións, como pasa tamén co ‘Coro do Beco’, ‘Canto e Pandeireta’, ‘Baile tradicional em Família’ ou ‘Artes Miúdas’. Máis información, nas redes sociais da entidade

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