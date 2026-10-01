Ferrol
Artábria dá a benvida ao novo curso cultural coas matrículas aínda abertas
Só dúas das propostas pecharon inscricións
O centro social de Artábria (Travesía de Batallóns, 7) acolleu este xoves a primeira das aulas de ‘Teatro Comunitário (criaçom coletiva)’ a cargo da dramaturga Helga Méndez, na que aínda hai oco para novas incorporacións, como pasa tamén co ‘Coro do Beco’, ‘Canto e Pandeireta’, ‘Baile tradicional em Família’ ou ‘Artes Miúdas’. Máis información, nas redes sociais da entidade.