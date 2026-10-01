A Filarmónica inicia tempada este venres no Auditorio Álvaro Lamas coa Real Filharmonía de Galicia
O concerto 643º da formación constará dunha primeira parte coas ‘Folk Songs’ e unha segunda con Gustav Mahler
A tempada número 78 da Filarmónica Ferrolana comeza este venres co recital da Real Filharmonía de Galicia, previsto no Auditorio Álvaro Lamas desde ás 20.00 horas. Será no marco do programa ‘Memoria’ e baixo a batuta do seu titular, o suízo Baldur Brönnimann, que capitanea este proxecto de divulgación musical no que combina a difusión das grandes obras sinfónicas cunha selección de pezas dos séculos XX e XXI.
O concerto 643º da formación constará dunha primeira parte coas ‘Folk Songs’ del italiano Luciano Bello, compostas para a súa muller, a mezzosoprano austriaca Katrin Wundsam, e seguirá unha segunda máis intensa, co prato forte do concerto: a ‘Sinfonía Nº 4’ de Gustav Mahler, unha das súas creacións “máis luminosas”.
A Filarmónica Ferrolana inaugura con esta sesión de 90 minutos un curso no que terá un peso importante o Ano Beethoven co que se conmemoran os 200 anos do pasamento do xenio de Bonn. As entradas están á venda na billeteira do teatro Jofre e no portal web Ataquilla.com. As persoas asociadas pagarán cinco euros e o público xeral 18.