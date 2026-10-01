Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

A Filarmónica inicia tempada este venres no Auditorio Álvaro Lamas coa Real Filharmonía de Galicia

O concerto 643º da formación constará dunha primeira parte coas ‘Folk Songs’ e unha segunda con Gustav Mahler

Redacción Ferrol
01/10/2026 21:18
Auditorio de Ferrol Real Filharmonía de Galicia dirixida por Johanna Malangré
A Real Filharmonía de Galicia dirixida por Johanna Malangré nunha actuación anterior en Ferrol.
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A tempada número 78 da Filarmónica Ferrolana comeza este venres co recital da Real Filharmonía de Galicia, previsto no Auditorio Álvaro Lamas desde ás 20.00 horas. Será no marco do programa ‘Memoria’ e baixo a batuta do seu titular, o suízo Baldur Brönnimann, que capitanea este proxecto de divulgación musical no que combina a difusión das grandes obras sinfónicas cunha selección de pezas dos séculos XX e XXI. 

O concerto 643º da formación constará dunha primeira parte coas ‘Folk Songs’ del italiano Luciano Bello, compostas para a súa muller, a mezzosoprano austriaca Katrin Wundsam, e seguirá unha segunda máis intensa, co prato forte do concerto: a ‘Sinfonía Nº 4’ de Gustav Mahler, unha das súas creacións “máis luminosas”. 

Orquesta Sinfónica de Galicia con el pianista Nelson Goerner

El ‘Año Beethoven’ marcará el curso de la Filarmónica Ferrolana

Más información

A Filarmónica Ferrolana inau­gura con esta sesión de 90 minutos un curso no que terá un peso importante o Ano Beethoven co que se conmemoran os 200 anos do pasamento do xenio de Bonn. As entradas están á venda na billeteira do teatro Jofre e no portal web Ataquilla.com. As persoas asociadas pagarán cinco euros e o público xeral 18. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620