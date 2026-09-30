Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Centro social Artábria

Xurxo Fernandes enche prazas nas súas aulas en Ferrol, dentro da ampla oferta de actividades de Artábria

Helga Méndez, Uxía Muinho e Daniel Leiro tamén están no cadro docente

Redacción Ferrol
30/09/2026 22:52
Artes Miúdas en Artabria Uxía Muiño
Uxía Muíño, que imparte tres propostas en total, conducindo Artes Miúdas o ano pasado
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A oferta formativa e cultural do centro social Artábria abrangue un total de sete propostas, entre as que volven despuntar as aulas de canto e pandeireta e de baile tradicional que imparte o músico e investigador Xurxo Fernandes, por completar todas as prazas dispoñibles en menos dunha semana. Non obstante, aínda hai vacantes para o resto de actividades, que están dirixidas a distintos tipos de públicos, incluíndo unha disciplina para practicar en familia.

Esta novidade permitirá a un grupo interxeracional aprender baile tradicional en familia da man de Uxía Muinho, que tamén se ocupa do obradoiro creativo Artes Miúdas, en ambos casos os venres pola tarde. Así mesmo, esta tamén será a profesora de canto e pandeireta para o nivel de iniciación, os mércores, e para anotarse en calquera das súas aulas o contacto é 664 328 341.

Por outro lado, os martes reunirase o Coro do Beco, que dirixe Daniel Leiro (614 205 672), e hoxe mesmo está previsto que comece a impartir as aulas de teatro comunitario Helga Méndez (665 024 469), como todos os xoves, de 19.00 a 21.30. Nesta actividade de creación colectiva poderase asisitir de balde, como proba, á primeira sesión.

A próxima semana estrearanse o resto de disciplinas, todas con límite de participantes, e o prazo de inscrición permanecerá aberto até o sábado 31 de outubro. Os prezos oscilan entre os 15 e os 34 euros mensuais, segundo o caso concreto e se se está ou non asociado a Artábria.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620