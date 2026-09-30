Xurxo Fernandes enche prazas nas súas aulas en Ferrol, dentro da ampla oferta de actividades de Artábria
Helga Méndez, Uxía Muinho e Daniel Leiro tamén están no cadro docente
A oferta formativa e cultural do centro social Artábria abrangue un total de sete propostas, entre as que volven despuntar as aulas de canto e pandeireta e de baile tradicional que imparte o músico e investigador Xurxo Fernandes, por completar todas as prazas dispoñibles en menos dunha semana. Non obstante, aínda hai vacantes para o resto de actividades, que están dirixidas a distintos tipos de públicos, incluíndo unha disciplina para practicar en familia.
Esta novidade permitirá a un grupo interxeracional aprender baile tradicional en familia da man de Uxía Muinho, que tamén se ocupa do obradoiro creativo Artes Miúdas, en ambos casos os venres pola tarde. Así mesmo, esta tamén será a profesora de canto e pandeireta para o nivel de iniciación, os mércores, e para anotarse en calquera das súas aulas o contacto é 664 328 341.
Por outro lado, os martes reunirase o Coro do Beco, que dirixe Daniel Leiro (614 205 672), e hoxe mesmo está previsto que comece a impartir as aulas de teatro comunitario Helga Méndez (665 024 469), como todos os xoves, de 19.00 a 21.30. Nesta actividade de creación colectiva poderase asisitir de balde, como proba, á primeira sesión.
A próxima semana estrearanse o resto de disciplinas, todas con límite de participantes, e o prazo de inscrición permanecerá aberto até o sábado 31 de outubro. Os prezos oscilan entre os 15 e os 34 euros mensuais, segundo o caso concreto e se se está ou non asociado a Artábria.