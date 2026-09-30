Unas 300 personas al año piden ayuda para dejar de fumar en esta Área Sanitaria 

Ana Belén Sierra es la enfermera que se encarga de la Consulta de Tabaco del CHUF Jorge Meis

Para algunas personas, las menos, dejar un mal hábito como el consumo tabáquico no resulta nada sencillo. A veces no basta solo con tomar la decisión, que, sin duda, es el primer paso, tal y como pone de manifiesto la responsable de la Consulta de Tabaco del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), Ana Belén Sierra Gómez, quien indica que muchas veces hace falta algo de apoyo como el que ofrece el Sergas.

Esta enfermera especializada en deshabituación tabáquica se ha convertido desde hace un par de años en el faro en medio de la oscuridad de aquellas personas que se enfrentan al proceso de dejar de fumar.

Solo el año pasado fueron 305 los ciudadanos que, ya sea por su cuenta o bien derivados por algún profesional, recalaron en la Consulta de Tabaco para intentar dejar el consumo. Lo habitual es que de todos ellos logren dejarlo entre el 75 y el 80%, como afirma Ana Sierra, quien sostiene que si se trata de una persona que está ingresada cuando se solicita una consulta, la tasa aumenta incluso hasta el 90%.

La mayoría quiere dejar de fumar por salud, pero también lo hacen por el elevado gasto que conlleva este hábito

La mayoría de sus pacientes manifiesta querer dejar de fumar por salud, “todos saben que fumar es malo y mata”, precisa la enfermera, quien destaca otras motivaciones, como el gasto que supone el consumo diario de tabaco, del orden de los 300 o 400 euros al mes, para dejarlo.

A la consulta llegan tanto personas jóvenes, de entre 18 y 20 años, o gente de mediana edad e incluso septuagenarios, ya que, como señala esta profesional, nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para animarse a ello. En la consulta se les ofrece información de lo que el Sergas les ofrece, pudiendo emplear en su proceso de dejar de fumar tratamiento o no. Unos ya no quieren tomar pastillas de partida, otros lo dejan por el camino, pero la mayoría opta por seguir el tratamiento.

En la imagen, Ana Sierra, junto a parte del equipo Neumoloxía del CHUF Jorge Meis

Antes de tomar la medicación, han de empezar a reducir el consumo de tabaco y, una vez se logre, ya pueden empezar con las pastillas (dos al día, a excepción de las primeras semanas de habituación), que tomarán, en principio, durante tres meses, en los que también deberán hacer frente a un cambio de hábitos y costumbres. Cuando han logrado dejar por completo el tabaco se inicia otro proceso. “Les hacemos seguimiento durante un año, preguntándoles cómo lo llevan y también tienen posibilidad de contactarme por teléfono, para lo que puedan precisar, yo no soy psicóloga, pero desde la unidad intentamos ayudarles en todo lo necesario para que se consiga el objetivo final”, explica la responsable de la Consulta de Tabaco, que está auspiciada por la unidad de Neumoloxía.

Entre los beneficios a corto plazo muchos afirman sentirse menos cansados y con mejor aspecto tras dejar el tabaco

En cuanto a las mejoras que suelen constatar tras dejar de fumar, muchos coinciden en que aumenta su olfato así como el sabor de las cosas, que se cansan menos y hasta que se ven mejor aspecto. “Una frase que se suele repetir muchas veces es que si hubieran sabido que el proceso sería tan sencillo seguramente lo hubieran hecho mucho antes”, afirma Ana Sierra, quien se alegra por cada uno de esos logros.

Tres historias, tres caminos Por la consulta de esta profesional pasó hace ya unos meses Beatriz R., vecina de Perlío, que creyó que nunca lo dejaría. “Cada vez que lo intentaba por mi cuenta no lo conseguía, pero llegué a la consulta y cada día era un logro para mí, no me lo creía cuando logré dejarlo por completo después de toda la vida fumando. Me notaba menos cansada, mi piel también mejoró mucho y mi autoestima”. Lamentablemente, tras meses de abstinencia, volvió a recaer. “Me ha tocado vivir unos días complicados, de mucho estrés e incertidumbre, y no he podido evitar volver a fumar. Lo sé, es una pena, pero volveré a dejarlo, espero que pronto”.



V. C. también es paciente de esta consulta. Ella lleva ahora justo tres meses sin fumar, tras 16 años haciéndolo. “Yo me levantaba y lo primero que hacía era encender un cigarro, fumaba mucho, más de un paquete al día”. Lleva solo unos días sin tratamiento y se siente muy satisfecha de haber dado el paso. También coincide con Ana Sierra al afirmar que de haber sabido “que el tratamiento sería tan efectivo como ha sido, lo hubiera intentado antes”.​ Al margen del ahorro, ya ha notado otros beneficios tras este tiempo de abstinencia, como que se fatiga mucho menos. Además, puede estar en un ambiente en el que se fume sin sentir esa necesidad de llevarse un cigarillo a la boca, ya no es fumadora.



Jorge F. también era fumador hasta que en una ocasión, con motivo de un ingreso hospitalario por cuestiones que nada tienen que ver con el tabaco, no volvió a fumar nunca más. “Aquel ingreso y los días que allí pasé sin fumar me sirvieron para deshabituarme y ya no he vuelto a encender un cigarro”, explica este vecino de Fene.



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Esta especialista ha podido constatar que lo dejan antes los hombres que las mujeres y que también recaen menos

En Consulta de Tabaco también constatan que a la hora de dejarlo “a igual número de hombres y mujeres, ellos lo consiguen antes y recaen menos”, apunta Ana Belén Sierra, quien matiza que seguro que guarda relación con esas cargas externas a las que hace frente más la mujer que el hombre.

Nuevos hábitos de consumo

Una cuestión que preocupa mucho a los expertos en salud es que los hábitos de consumo de tabaco están cambiando mucho, sobre todo entre los jóvenes. “Muchos se inician antes, debido a que vapean, lo hacen desde muy temprana edad y muchas veces cuentan con el beneplácito de su padres, ya que no ven nada malo en ello al no estar expuestos a nicotina. Lo que no saben es que ya hay enfermedades asociadas a este hábito, y no hay estudios, de modo que no sabemos qué puede acarrear su consumo a la larga”, lamenta. También preocupan a los expertos las bolsas de nicotina –que se absorben en la boca sin necesidad de escupir y cuyo uso está asociado a viajes largos y períodos en los que no se puede fumar– cuya concentración es muy elevada, como lo son también sus efectos.

En el caso de las personas que están ingresadas en el hospital el 90% suele dejarlo y no vuelve a fumar