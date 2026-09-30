Un conductor sale ileso tras volcar su furgoneta en la rotonda de Catabois

En un principio se creía que el accidentado había resultado herido AEIG

El conductor de un vehículo de reparto salió ileso esta mañana tras sufrir una salida de vía que acabó en un vuelque en el término municipal de Ferrol. Según relataron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 como fuentes municipales, el siniestro se registró en torno a las 09.00 horas en la rotonda que conecta la carretera de Catabois con la FE-13 y el hospital Arquitecto Marcide.

El accidente, detalló el Concello, se produjo cuando el conductor, un hombre de mediana edad, fue deslumbrado por el sol mientras circulaba por la infraestructura y, por un despiste, colisionó contra el borde de la misma, lo que hizo que su furgoneta terminase con un lateral sobre el pavimento. Así, un particular que presenció el incidente alertó del mismo al 112, solicitando asistencia médica para el varón, pues creía que había resultado herido.

De este modo, desde la central autonómica se movilizó hasta el lugar una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y efectivos de la Policía Local para regular el tráfico. Sin embargo, a su llegada al punto, los profesionales comprobaron que el conductor estaba ileso y que había podido salir del vehículo por sus propios medios. Por tanto, los agentes municipales requirieron la presencia de la grúa, que poco después retiró la furgoneta, restableciéndose la circulación.