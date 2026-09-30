Mar y cofradías acuerdan dejar descansar el banco de Ares-Sada hasta la campaña de Navidad

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro presidió la reunión Xunta

Las cofradías esperarán a la campaña de Navidad para volver a faenar en los bancos de la ría de Ares-Sada con el objetivo de permitir que el stock juvenil y de talla precomercial de almeja babosa y rubia pueda completar su crecimiento, garantizando así, informa la Consellería de Mar, que “alcance o tamaño comercial óptimo nos meses de maior demanda e cotización nos mercados”.

La decisión se consensuó este martes en una reunión presidida por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez, que contó con la participación de representantes de las cofradías, entre ellas las de Ferrol y Barallobre, así como Gardacostas y personal científico del Centro de Investigacións Mariñas de Galicia –CIMA–. Así, se pactó aplazar la apertura del libre marisqueo basándose en los resultados de los últimos muestreos, que confirman una “evolución biolóxica positiva e un incremento do stock xuvenil”, por lo que se ha decidido “dar tempo ao bivalvo para que complete o seu crecemento”.

Con todo, se realizará un seguimiento del banco, con nuevos estudios en noviembre que determinarán la apertura de la campaña de Navidad.