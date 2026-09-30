La sanidad pública ferrolana, y la coruñesa, desprovistas de unidades de reanimación cardíaca
Amicor reclama que se dote a Ferrol y Coruña de un servicio que salva vidas y sí tienen en otras áreas sanitarias
Coincidiendo con el Día Mundial del Corazón, que se celebró este martes, Amigos do Corazón de Ferrolterra (Amicor) reclama, una vez más, a la Xunta de Galicia la creación de una unidad de rehabilitación cardíaca para el Área Sanitaria de Ferrol. Carlos Piñeiro Díaz, médico y presidente de Amicor, denuncia también que “tampouco existe este servizo no sistema público coruñés, no Chuac”, lo que a su modo de ver, “evidencia unha carencia estrutural na atención ás persoas con enfermidades cardíacas na provincia”.
Desde Amicor recuerdan que la rehabilitación cardíaca “é unha prestación esencial que reduce a mortalidade, mellora a calidade de vida e prevén ingresos hospitalarios, pero segue ausente tanto en Ferrol como na Coruña, malia ser áreas con alta incidencia de insuficiencia cardíaca e eventos”.
Amicor considera "inaceptable" que se esté produciendo "unha desigualdade territorial e sanitaria" con esta cuestión
Desde la entidad que preside Carlos Piñeiro consideran “inaceptable” esta situación que se está viviendo y que constituye además “unha desigualdade territorial e sanitaria”, y reclama a las autoridades competentes “que activen de inmediato a creación destas unidades”, por ser “necesarias para garantir unha atención equitativa e baseada na evidencia científica. A saúde cardíaca tamén é un dereito en Ferrol e na Coruña”, concluye.