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Diario de Ferrol

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Sociedad

La AXF firma un convenio de colaboración, con ventajas para sus socios, con Ópticas Noroeste

Redacción Ferrol
30/09/2026 09:41
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Un momento de la firma del acuerdo, este martes
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La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra ha firmado un convenio de colaboración con Ópticas Noroeste, un acuerdo que permitirá a las personas asociadas a la entidad disfrutar de condiciones ventajosas en la compra de audífonos, lentes graduadas, monturas o lentillas, entre otros servicios. Desde AXF destacan el “valor” de crear este tipo de alianzas con comercios y empresas locales. “Estas colaboraciones representan una oportunidad para acercar a las personas sordas al comercio de proximidad”, al tiempo que se construye “una sociedad más inclusiva”.

Estos acuerdos contribuyen a generar un mayor conocimiento sobre las necesidades de estos ciudadanos con problemas auditivos “y favorecer una atención más accesible”.

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