Sociedad
La AXF firma un convenio de colaboración, con ventajas para sus socios, con Ópticas Noroeste
La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra ha firmado un convenio de colaboración con Ópticas Noroeste, un acuerdo que permitirá a las personas asociadas a la entidad disfrutar de condiciones ventajosas en la compra de audífonos, lentes graduadas, monturas o lentillas, entre otros servicios. Desde AXF destacan el “valor” de crear este tipo de alianzas con comercios y empresas locales. “Estas colaboraciones representan una oportunidad para acercar a las personas sordas al comercio de proximidad”, al tiempo que se construye “una sociedad más inclusiva”.
Estos acuerdos contribuyen a generar un mayor conocimiento sobre las necesidades de estos ciudadanos con problemas auditivos “y favorecer una atención más accesible”.