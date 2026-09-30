La AVV de Canido solicita un plan a medio y largo plazo para reducir la presencia de jabalíes

Una piara de jabalíes en el entorno de la calle Poeta Pérez Parallé Cedida

Los jabalíes son ya parte del día a día del barrio de Canido. Tanto es así, como señala el presidente de la Asociación Veciñal de la zona, Roberto Taboada, que la entidad recibe quejas y comentarios “a diario” sobre la presencia de estos animales y los destrozos que provocan en fincas particulares y áreas verdes, como el parque Antón Varela.

“Nós avogamos pola necesidade dun plan integral a medio e longo prazo”, señala el representante, recordando que el problema con estos mamíferos se remonta ya al año 2022. En este sentido, apunta que, si bien las actuaciones de captura pueden servir como una solución temporal, considera que “é fundamental que se plantee a cuestión dos animais no monte”, es decir, dentro de un hábitat del que se han desplazado.

A este respecto, Taboada López incide en que, “por sorte”, la presencia de estas piaras de jabalíes en el barrio no se ha saldado con daños personales, “pero están a causar un desasosiego moi grande a moita veciñanza, a xente que ten fincas ou aos usuarios da horta comunitaria”. Tanto es así, que muchas de las actividades, por ejemplo en este último espacio, comienzan a adaptarse para evitar los estragos que provocan –la semana pasada, sin ir más lejos, se celebró una jornada de trabajo para reforzar el cierre perimetral–.

También su presencia en las redes es cada vez más común, siendo la última una serie de fotos y un vídeo grabado desde un piso de la calle 5 en los que se apreciaban una docena de ejemplares de diferentes edades paseando a plena luz del día por la parte trasera del edificio. Así, ante esta situación, desde el Concello se han tomado dos medidas complementarias: por una parte, se ha solicitado a la Consellería de Medio Ambiente la colocación de jaulas en puntos clave del municipio –también se encargará de su mantenimiento– para la captura de los animales; y, por otra, se han adjudicado a la empresa Gestión de Fauna dos contratos menores para lidiar con las unidades apresadas, uno para aquellas que hayan fallecido durante el proceso y otro para las que no.

La particularidad de estos encargos es que, en lugar de abonar un precio unitario, se pagará por cada uno de los ejemplares –252,45 euros para los vivos y 2,328 para los muertos– hasta alcanzar sus respectivos importes de licitación, de 14.999 euros cada uno.

De esta forma, desde la Asociación Veciñal se agradecen estas medidas, dado que aportarán “un respiro” a los residentes de Canido, pero también se considera que no abordan el problema desde la raíz y que únicamente servirán como una solución temporal. En esta línea, inciden en la necesidad de establecer un “plan de choque” con actuaciones más amables y duraderas, como establecer perímetros de alimentación o reforzar el acceso a las fincas del barrio.