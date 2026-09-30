Homenaje a la labor de José Suárez, el nombre del Día das Artes Galegas 2026

La exposición que llegará a la ciudad con motivo del Día das Artes Galegas, comisariada por Xurxo Lobato, en Ribeira Cedida

La Real Academia Galega de Belas Artes inaugurará una vez más la exposición ‘José Suárez, vida e obra’, en esta ocasión con la colaboración del Concello de Ferrol, en la plaza de la Constitución, con motivo del homenaje que se rendirá este año al fotógrafo de Allariz, por el día 1 de abril. El acto de apertura se celebrará este viernes 2, a las 12.00 horas, y la propuesta permanecerá disponible en el Cantón hasta el lunes 19.

El proyecto que empezó en Lugo y que acaba de efectuar una de sus paradas en Ribeira, diseñado expresamente para exhibirse al aire libre, está a punto de aterrizar en la ciudad. A través de fotografías y textos, quien se detenga frente a esta selección de 16 paneles podrá acercarse al legado del artista homenajeado este año en el Día das Artes Galegas.

Se trata de José Suárez, el fotógrafo nacido en 1902 que destacó por su perspectiva moderna, reflexiva y focalizada en la figura humana, que se alejaba del folclorismo para acercarse a los movimientos europeos más innovadores. Con una gran formación intelectual y un pensamiento liberal, el artista se codeó con nombres destacados de la cultura estatal como son Miguel de Unamuno o Eduardo Blanco Amor, e incluso internacional, como Akira Kurosawa, entre otros.

Selección

José Suárez se ha consolidado como una de las figuras más relevantes de la fotografía de Galicia, además de considerarse como un referente artístico de nivel mundial, por lo que la Real Academia Galega de Belas Artes organiza esta propuesta dentro de los actos en su homenaje.

El fotógrafo y académico Xurxo Lobato es el comisario de la exposición, que se distribuye en cuatro estructuras metálicas de gran envergadura. En los paneles que incluyen, se recopilaron textos con firmas de renombre, como las ya mencionadas de Unamuno o de Blanco Amor, pero también de otros como Luis Seoane, Manuel Sendón, Xosé Luis Suárez Canal, Domingo García Sabell, José Bergamín, Juan Manuel Bonet, Rafael Alberti, Publio López Mondéjar, Carlos Casares o Lois Tobío.

Con esta nueva edición del Día das Artes Galegas, el fotógrafo alaricano recoge el testigo del pintor y ceramista Isaac Díaz Pardo, que fue el artista homenajeado en esta misma efeméride el pasado 2025.

La efeméride supera los 10 años de recorrido en Galicia En el año 2015, la Real Academia dio a luz el Día das Artes Galegas, rindiendo homenaje en aquella primera convocatoria al Mestre Mateo, el escultor, arquitecto y político que coincidiendo en la señalada fecha (1 de abril de 1188) se puso al frente de la colocación de los dinteles del Pórtico de la Gloria en la catedral de Santiago de Compostela.