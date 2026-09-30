El vendaval provoca la caída de varios árboles y la inundación de un tramo de la avenida do Mar

Árbol caído en la carretera de Castilla Cedida

El temporal de viento que azotó este martes la comarca provocó la caída de varios árboles en Ferrol y comarca. Así, el Concello de Ferrol informa de un incidente en el número 63 de la carretera de Castilla, al descuajarse un ejemplar y caer sobre la vía, en dirección centro. Aunque no hubo que lamentar daños personales ni materiales, se presentaron en el lugar la Policía Local para regular el tráfico y los bomberos para asegurar la zona.

También se produjo un episodio similar en la Porta de Neira, a la altura del número 44, y el anegamiento de un tramo de la avenida do Mar. En Narón, en el entorno de la plaza del Concello, también se produjo un incidente al arrancar el viento de cuajo un árbol.