El sector inmobiliario de Ferrol cree que el decreto afectará al mercado

Protesta por el derecho a la vivienda celebrada el pasado lunes Daniel Alexandre

Los dos Reales Decretos Ley relativos a la Vivienda, aprobados ayer martes en Consejo de Ministros y que serán debatidos este viernes en el Congreso, comienzan a despertar opiniones enfrentadas en la ciudad naval. Y es que el municipio, pese a no encontrarse en la misma situación que otras de las grandes ciudades, sí que ha visto como en el último lustro los precios de los inmuebles, tanto de venta como de alquiler, se disparaban –el arrendamiento entre un 50 y un 75%, al tiempo que la compra lo hace en un 56% de media–.

Así, mientras que desde el sector inmobiliario se cree que estas medidas únicamente agravarán la situación, reduciendo más incluso la oferta en el mercado –especialmente de cara a quien busca alquilar una vivienda–, los colectivos sociales, por otra parte, ven con buenos ojos las nuevas normas, aun considerándolas insuficientes.

“Con las leyes actuales y la que se aprobará se está protegiendo a un colectivo, pero se está perjudicando a otro, de modo que quien asume el riesgo todavía se siente más desprotegido”, explica Álvaro Canosa, de la agencia Inmonosa. Esto, afirma, derivará en que esos propietarios “salgan de ese mercado de alquiler, como ya sucedió en cambios normativos anteriores, y pasen al de venta”, lo que reducirá la oferta disponible, además de provocar “que nadie quiera alquilar a colectivos que estén en una situación más vulnerable”. En este sentido, considera que se va a ayudar a quien cuenta ya con un contrato, pero “le va a cerrar las puertas a alquien que no”.

Asimismo, en lo relativo a los límites de compra a los denominados ‘fondos buitre’, especialmente en el caso de ciudades como Ferrol, el profesional estima que la incidencia de las medidas va a ser muy reducida, porque “el mercado de la vivienda, en líneas generales, está en mano de pequeños ahorradores y particulares”. “Desde el punto de vista del colectivo, da la sensación de que se está haciendo política con la vivienda”, lamenta Canosa, criticando además que, a la hora de desarrollar estas medidas, no se tenga en cuenta a un sector como el suyo.

Por su parte, Inácio Martínez, uno de los portavoces de la plataforma Stop Desafiuzamentos Ferrolterra, señala que, si bien es pronto para valorar los dos decretos en profundidad, los documentos suponen “un avance moi importante”. Entre las medidas más destacadas, el activista señala que el Real Decreto adopta políticas “de protección da función social da vivenda frente a especulación, a entendela como un negocio”. “Por outra banda, tamén se lle pon freo as grandes corporacións multinacionais e mesmo aos particulares que se dedican a compra de inmobles como un activo co que especular”.

No obstante, lo más relevante para la actividad de la plataforma “son as persoas máis vulnerables que están pendentes de un desafiuzamento”. “Sin esperar ao segundo Decreto, xa de por si nos vén moi ben, porque aínda que estén no coto do 31 de decembro de 2030 é moi importante”, apunta, recordando que prestan asistencia y apoyo a muchas personas en esta coyuntura. “Para nós iso é o fundamental, que aqueles procesos sen alternativa residencial quedan paralizados e que os pequenos propietarios tamén van ser compensados”, detalla Inácio Martínez.