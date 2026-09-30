Conociendo de cerca a los peregrinos que realizan el Camino Inglés

Alumnado del centro con sus profesores pasaron un rato charlando con los viajeros en la zona del paseo marítimo de Caranza Cedida

Alumnado del ciclo superior de Guías, Información y Actividades Turísticas del CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, acompañado por sus profesores, disfrutó de una actividad fuera de las aulas que, tras la excelente acogida suscitada, estudian reeditar en nuevas ocasiones, tal y como afirmó Elena Anca, una de las docentes del centro que promovió esta práctica, dirigida a alumnos de segundo curso. Los estudiantes pudieron conocer de primera mano la opinión de los peregrinos que recorren el Camino Inglés.

Esta acción surgió de forma espontánea, como indicó la profesora, ya que el estudiantado está acostumbrado a cruzarse con viajeros a primera hora de la mañana, cuando llegan al centro. “En esta ocasión decidimos que, en lugar de subir al aula, había que acercarse a ellos al paseo y dialogar un rato para conocer sus impresiones sobre la ciudad y el potencial turístico de la misma”, afirmó. La experiencia, como relató la docente, no pudo ser más satisfactoria. “Les encantó poder hablar directamente con los viajeros y conocer sus opiniones de primera mano”.

El estudiantado está acostumbrado a ver a los peregrinos cuando llegan al instituto, de modo que esta vez decidimos ir directamente a hablar con ellos Elena Anca, docente

Conversando con dos viajeros Cedida

Los estudiantes, junto a sus profesores, dedicaron un tiempo en el aula para diseñar bien la batería de preguntas de las dos encuestas que se les iba a formular a quienes realizan el Camino Inglés partiendo de Ferrol, una de ellas accesible por medio de un QR que permite volcar los datos a una página de Excel y así poder hacer un análisis pormenorizado que posibilite alcanzar conclusiones.

Esta actividad en la calle es un complemento más a su formación práctica, que desarrollarán en empresas y oficinas de turismo de la zona a partir del próximo mes de marzo.

El alumnado puso a prueba también su capacidad para expresarse en inglés, ya que la mitad de los viajeros consultados (50%) eran extranjeros. “Fue estupendo poder repasar también su inglés”, explica la docente, quien añade que pudieron intercambiar información con personas de Italia, Bulgaria, Nueva Zelanda o Reino Unido.

Los viajeros se mostraron gratamente sorprendidos por el patrimonio naval de la ciudad, su limpieza y la señalización del Camino

Esta primera experiencia ha resultado muy positiva y ya estudian reeditarla Cedida

De las respuestas obtenidas, muchos coincidieron en destacar la limpieza de la ciudad naval, la buena señalización de la ruta (al menos en sus primeros kilómetros), la amabilidad de la gente, la buena atención de la oficina de turismo del Puerto y el patrimonio naval, que sorprendió muy gratamente a la mayoría. “Todos fueron muy amables y colaboradores y no dudaron en responder a nuestras preguntas sobre gasto medio, número de noches en cada destino, lugar en el que se hospedan durante el viaje (la mayoría opta por las alternativas más económicas), motivación para hacer esta ruta o elección del itinerario, entre otras”.