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Ferrol

Caranza acogerá el acto de presentación de la candidatura de Mon Fernández a la Alcaldía

La cita tendrá lugar mañana jueves a las ocho de la tarde en el centro cívico

Redacción Ferrol
30/09/2026 19:53
Mon BNG
El candidato nacionalista, Mon Fernández
Jorge Meis
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El centro cívico de Caranza acogerá mañana jueves, a partir de las ocho de la tarde, el acto de presentación de la candidatura del BNG, encabezada por el diputado Mon Fernández, a la Alcaldía de Ferrol. La cita, abierta a la ciudadanía, contará además con la participación de la portavoz nacional de la formación nacionalista, Ana Pontón, así como del actual vocero del grupo municipal, Iván Rivas, y de Mariña Bello.

Así, desde la agrupación se incidió en la necesidad de que la urbe naval cuente con un liderazgo “sen subordinacións” y centrado en la defensa de sus intereses, haciendo hincapié en que es “moito máis” que una ciudad. “É a cabeceira da comarca”, insisten, y, por ello, debe recuperar un papel abandonado “pola deixadez dos últimos alcaldes”.

Por último, el alcaldable defendió, por su parte, la necesidad de impulsar un cambio en Ferrol de cara a “situar no centro da política municipal ao máis importante que ten” el territorio, que son las personas y entidades que trabajan cada día por mejorarla.

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