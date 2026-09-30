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Visitas guiadas

Cada primer jueves de mes habrá visitas guiadas por la obra de Antonio Mingote en Ferrol

Ya se pueden reservar plazas para las cuatro fechas previstas antes del cierre de la exposición de Afundación

Redacción Ferrol
30/09/2026 23:14
Afundación visita guiada expo Mingote
Claudio Vallejo, director de la Fundación Antonio Mingote, en la visita inaugural
Daniel Alexandre
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La exposición ‘Antonio Mingote. La inteligencia del trazo’, que alberga la sede ferrolana de Afundación hasta principios de 2027, recibirá visitas guiadas todos los primeros jueves de cada mes, como este día 1 de octubre, a las 19.00 horas. Aunque la participación es gratuita, es necesario reservar plaza a través de la web afundacion.org.

Después de su intervención inaugural, el director de la Fundación Antonio Mingote, Claudio Vallejo, conducirá este jueves 1 el recorrido por las 135 obras seleccionadas para esta retrospectiva del dibujante, ilustrador y humorista gráfico.

El trabajo de Mingote, que incluyó colaboraciones diarias con ABC, destacaba por hacer reflexionar, con gran elegancia y sin dejar de hacer reír, acerca de muy distintos temas, como la soledad, la condición humana o la historia.

Todas las visitas guiadas previstas disponen de plazas limitadas, que ya se pueden reservar para cualquiera de las cuatro fechas (1 de octubre, 5 de noviembre, 3 de diciembre y 14 de enero). Esta exposición forma parte del programa ‘Cultura por alimentos’, en colaboración con Fesbal, por lo que se anima depositar en la entrada de víveres no perecederos, que se destinarán a los bancos de alimentos de la localidad.

Afundación visita guiada expo Mingote

El genio humanista de Mingote en 135 obras se muestra en Afundación

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