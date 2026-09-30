Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Toxos e Froles

As Escolas do Toxos comezan as clases con máis de 300 reservas

O curso 2026/27 inaugura aulas este xoves 1 e outras a próxima semana, todas de balde, con tempo para inscribirse

Redacción Ferrol
30/09/2026 22:45
presentación Escolas Toxos e Froles
En consecuencia co éxito deste ano, a presentación deste mércores 30 atraeu unha gran cantidade de público
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O local social do Real Coro Toxos e Froles, situado na rúa Magdalena de Ferrol, acolleu este mesmo mércores 30 o acto de presentación da oferta formativa que incluirán as súas Escolas para este novo período académico. Este xoves 1 de outubro comezarán as primeiras clases deste curso 2026/27 que, coma sempre, son totalmente gratuítas para o público, que abrangue todo tipo de idades e niveis. A entidade celebra un ano máis de traballo didáctico a prol da cultura tradicional galega, desta volta colleitando máis de 300 inscricións, que aínda se poderían aumentar, constituíndo arredor dun 20% máis que o período anterior.

Baile galego, gaita, tambor, pandeireta, iniciación ás cantareiras e encaixe de bolillos son as seis disciplinas nas que instrúe actualmente esta entidade, fundada no ano 1915, naqueles tempos tamén outorgando un peso importante ao teatro.

Focalizando neste curso, as propostas que resultaron máis atractivas até o momento corresponden ás clases de pandeireta, con máis dun centenar de persoas apuntadas, e tamén as de baile tradicional para adultos. Esta última variante, que se imparte desglosada en tres niveis distintos, é unha das aulas que se desenvolverán todos os xoves, comezando este mesmo día 1. Ademais, nesta tarde tamén terá a súa primeira lección o alumnado de gaita, dividido en dous horarios diferentes en función do grao formativo, así como se dispón dun terceiro para a práctica en formato banda.

Horarios

A pesar de que esta constituirá a xornada inaugural do curso para boa parte das persoas inscritas, as interesadas en participar aínda están a tempo de encher coa súa información persoal o formulario de inscrición, ao que se accede dende a páxina web toxos e froles.com. Desta maneira, non se perderá ningunha sesión das aulas que comezarán a próxima semana.

Os nenos e nenas de baile tradicional nivel 1 (de 3 a 7 anos) e 2 (de 8 a 10), recibirán clases todos os martes, de 17.00 a 17.45 ou de 18.00 a 18.45 horas, respectivamente, así como os dous grupos de tambor, de 19.00 a 20.00 ou de 20.00 a 21.00.

Ademais, os mércores impartiranse clases de pandeireta, de 19.00 a 20.00 para tres niveis distintos e de 20.00 a 21.00 para banda, e de bolillos, de 17.00 a 19.00 horas.

No encontro participou exclusivamente o Coro da entidade, que tamén posúe outras seccións

O Toxos reencóntrase con El Eco nunha cita histórica dos coros no Teatro Colón da Coruña

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620