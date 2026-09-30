As Escolas do Toxos comezan as clases con máis de 300 reservas
O curso 2026/27 inaugura aulas este xoves 1 e outras a próxima semana, todas de balde, con tempo para inscribirse
O local social do Real Coro Toxos e Froles, situado na rúa Magdalena de Ferrol, acolleu este mesmo mércores 30 o acto de presentación da oferta formativa que incluirán as súas Escolas para este novo período académico. Este xoves 1 de outubro comezarán as primeiras clases deste curso 2026/27 que, coma sempre, son totalmente gratuítas para o público, que abrangue todo tipo de idades e niveis. A entidade celebra un ano máis de traballo didáctico a prol da cultura tradicional galega, desta volta colleitando máis de 300 inscricións, que aínda se poderían aumentar, constituíndo arredor dun 20% máis que o período anterior.
Baile galego, gaita, tambor, pandeireta, iniciación ás cantareiras e encaixe de bolillos son as seis disciplinas nas que instrúe actualmente esta entidade, fundada no ano 1915, naqueles tempos tamén outorgando un peso importante ao teatro.
Focalizando neste curso, as propostas que resultaron máis atractivas até o momento corresponden ás clases de pandeireta, con máis dun centenar de persoas apuntadas, e tamén as de baile tradicional para adultos. Esta última variante, que se imparte desglosada en tres niveis distintos, é unha das aulas que se desenvolverán todos os xoves, comezando este mesmo día 1. Ademais, nesta tarde tamén terá a súa primeira lección o alumnado de gaita, dividido en dous horarios diferentes en función do grao formativo, así como se dispón dun terceiro para a práctica en formato banda.
Horarios
A pesar de que esta constituirá a xornada inaugural do curso para boa parte das persoas inscritas, as interesadas en participar aínda están a tempo de encher coa súa información persoal o formulario de inscrición, ao que se accede dende a páxina web toxos e froles.com. Desta maneira, non se perderá ningunha sesión das aulas que comezarán a próxima semana.
Os nenos e nenas de baile tradicional nivel 1 (de 3 a 7 anos) e 2 (de 8 a 10), recibirán clases todos os martes, de 17.00 a 17.45 ou de 18.00 a 18.45 horas, respectivamente, así como os dous grupos de tambor, de 19.00 a 20.00 ou de 20.00 a 21.00.
Ademais, os mércores impartiranse clases de pandeireta, de 19.00 a 20.00 para tres niveis distintos e de 20.00 a 21.00 para banda, e de bolillos, de 17.00 a 19.00 horas.