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Diario de Ferrol

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Ferrol

Vecinos de San Xoán denuncian la imposibilidad de arreglar una tubería de aguas residuales

Para subsanar la fisura hay que acceder a un local de la compañía R, que no responde a sus llamadas

J. Guzmán
J. Guzmán
29/09/2026 19:22
Asesoría Osorio Vega
Las instalaciones de R permanecen cerradas
Daniel Alexandre
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Vecinos del barrio de San Xoán denunciaron este martes la imposibilidad de arreglar una avería en una canalización de aguas residuales al no poder acceder a uno de los locales afectados, del que es titular la empresa de telefonía R.

Según explica Lucía Vega, responsable de la asesoría Osorio Vega, establecimiento anexo al de la compañía de telecomunicaciones, esta situación comenzó la pasada semana, cuando decenas de mosquitos comenzaron a aparecer cada día en el negocio. Tras contratar a un profesional para descubrir el origen del problema, se detectó, gracias a una cámara, que había una fisura en una canalización entre las arquetas de ambos bajos, que a su vez comunica con el resto del edificio.

Problemas en el inmueble

El problema, detalla, no se limita a la presencia de estos insectos, sino que también está provocando inundaciones de aguas fecales en el hueco del ascensor, teniendo que vaciar el espacio de forma periódica –además de apagar el elevador, que reactivan puntualmente para que una vecina con movilidad reducida pueda ir al hospital–. No obstante, pese a ser una avería relativamente sencilla, al no poder acceder al establecimiento de R, un centro de datos que presta servicio a las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, no se puede arreglar.

Para agravar más la situación, tanto la responsable y los vecinos afectados como el propio administrador de fincas no han sido capaces de contactar con la empresa, siendo siempre atendidos por una operadora que únicamente les provee de un número de incidencia pero que no puede aportar solución alguna. Asimismo, destacan que R fue adquirida por Euskaltel en 2017 y esta última por MasOrange en 2021, de modo que a día de hoy no cuenta con oficinas en Galicia.

Asesoría Osorio Vega
La asesoría amanece cada mañana plagado de mosquitos
Daniel Alexandre

La coyuntura, incide Lucía Vega, se puso también en conocimiento de la Policía, pero al tratarse de una incidencia técnica les informaron de que no pueden abrir la cerradura. De igual modo, señala que esta no es la primera vez que sucede algo así, sufriendo una inundación por las mismas causas cuatro años atrás que obligó a cerrar el negocio durante varios días y afrontar reparaciones –que, afortunadamente, fueron cubiertas por el seguro del establecimiento–.

Por último, en relación a si esta fuga podría afectar a las operaciones de la firma de telefonía, la responsable detalla que las instalaciones cuentan con un suelo técnico especial, de modo que aun en caso de anegación, la maquinaria que tienen allí no resultaría dañada –lo que resta incluso más urgencia a su respuesta–.

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